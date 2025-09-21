Flirrti v razprodanih Križankah z občinstvom posneli še videospot

V Križankah se je sinoči odvil romantični koncert skupine Flirrt , ki je bil razprodan že pred meseci. Člani skupine kljub uspehu ostajajo skromni. "Mi živimo v enem svojem balončku, vsaj govorim za naš bend, dostikrat, ko se to zgodi, ti živiš isto življenje naprej, še vedno si v istih spodnjih gatah na istem kavču in delaš muziko," je dejal pevec skupine Flirrt Rok Lunaček in priznal, da ima težavo s tremo.

Čeprav so za pretekli album napovedali, da je zadnji, so presenetili z novim. "Jaz mislim, da bo Rok še veliko pesmi napisal. Meni se zdi, da je iz leta v leto boljši," je dejala pevka Manca Špik. "Muzika je tista in pa iskrenost njihova, ki jo imajo v bendu," je dejal član skupine Čuki, Jernej Tozon.

"Noro, sploh ne znam tega ubesediti in si zložiti v glavi, ampak noro spoštujem, svaka čast," je povedala pevka skupine Tabu, Katarina Samobor. "Fenomen skupnosti, to je nekaj, kar se je nabralo okrog te muzike, ki je zvočni odsev naših življenj, sploh ustvarjanje Flirrtov, ki je res srčno. Če ta tek na dolge proge zdržiš, prideš sem," je povedal radijec Jure Longyka.