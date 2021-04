Florence Welch bo skladala za novi muzikal Velikega Gatsbyja

Pevka britanske skupine Florence and the Machine bo za pesmi napisala besedilo, glasbo pa bo skladala skupaj s Thomasom Bartlettom. Bartlett je v preteklosti sodeloval z znanima glasbenicama Yoko Ono in St. Vincent. Z Welchevo in njenim bandom je združil moči pri pesmi "Jenny of Oldstones", ki je bila vključena v Igri prestolov.

Muzikal bo imel naslov “The Great Gatsby, A New Musical.” To ne bo prva priredba romana F. Scotta Fitzgeralda, ki je izšel leta 1925. George Cukor je režiral broadwaysko verzijo leto po izidu romana, zgodba pa je bila upodobljena tudi v baletni različici v newyorški Metropolitanski operi. Skrivnostnega milijonarja Jaya Gatsbyja, ki se zaljubi v družabnico Daisy Buchanan, sta na filmskem platnu upodobila Robert Redford in Leonardo DiCaprio.

Projekt bosta producirala Len Blavatnik in Amanda Ghost.Blavatnik je leta 2011 kupil glasbeno založbo Warner Music, ki bo projekt tudi podprla. Ghostova je v svoji karieri sodelovala s številnimi glasbeniki - Shakiro, Beyoncein Johnom Legendom.

Kdaj bo novi muzikal prišel na oder še ni znano. Scenarij zanj bo pisala Pulitzerjeva nagrajenka Martyna Majok, režiserski stolček pa bo prevzela Rebecca Frecknall.

Welcheva je v izjavi za javnost povedala: “Ta knjiga me je preganjala velik del mojega življenja. Vsebuje nekaj mojih najljubših literarnih odlomkov. Muzikali so bili moja prva ljubezen in s Fitzgeraldovo strto romantiko čutim globoko povezanost. Počaščena sem, da sem dobila priložnost, da poustvarim pesmi za ta roman.”