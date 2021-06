Fonsi in Towers po srečanju v dvigalu posnela duet

Luis Fonsi je ob izidu novega singla Bésame, ki je nekakšna mešanica dominikanske bachate in reggaetona, dejal, da je pesem zelo pozitivna in da jo je pisal z mislijo na duet s portoriškim rojakomMykom Towersom.

"Z Mykom sem stopil v stik prek njegove založbe in hvala bogu je bil njegov odgovor pozitiven ter v manj kot 20 minutah je posnel ta 'čudežni del', ki ga lahko slišite v pesmi,"je Fonsi z navdušenjem opisal svoje prvo sodelovanje z Mykom.

"Njegovi nastopi in besedila so impresivni in zelo sem ponosen, da lahko z njim sodelujem pri tej pesmi, ker sva prijatelja, Portoričana, in seveda zaradi vsega njegovega uspeha, ki ga ima," dodaja Fonsi.

Dvojica je videospot posnela pod režijsko taktirko Carlosa Péreza, tudi Portoričana, za lokacijo pa so izbrali Miami. Pod pesem so se poleg Fonsija podpisali še Mike Towers, Andrés Torres, Mauricio Rengifoin Keityn.