Fonsi z novimi nalezljivimi ritmi, a ne sam

Avtorji pesmi Date La Vueltaso Luis Fonsi, Andres Torres in Mauricio Rengifo . ''Želeli smo narediti nekaj veselega, z lahkotnim besedilom, s pridihom romantike in nalezljivih ritmov,'' je o najnovejši pesmi povedal 41-letni Fonsi.

Fonsi je tokrat združil moči z ameriškim zvezdnikom Nicky Jamom in ta hip enim najbolj priljubljenih izvajalcev Sebastianom Yatro . Za trojico je to prvo sodelovanje, videospot pa so v družbi lepih deklet in hitrih avtomobilov posneli marca v Miamiju.

24-letni Sebastian, ki je pred dnevi izdal svoj drugi studijski album Fantasía (Fantazija), je o sodelovanju z velikima imena latino glasbe povedal, da mu to veliko pomeni in da so se mu uresničile sanje. Medtem pa Nicky dodaja: ''Glede sodelovanja se počutim odlično. Fonsija že več let spremljam in ga spoštujem. Zame je ikona in ima enega najlepših glasov v latino glasbi. Za Yatro pa lahko rečem, da sem že od začetka želel delati z njim.''

Poglejte si videospot za pesem Date La Vuelta: