Foo Fighters napolnili newyorško dvorano s cepljenim občinstvom

Foo Fighters so pred dnevi nastopili v newyorškem Madison Square Gardnu . To je bil prvi pokoronski koncert te skupine, poslušat pa jih je prišlo kar 15.000 oboževalcev, ki so morali pred vhodom v dvorano pokazati dokazilo o cepljenju proti covidu-19. To je bil eden prvih večjih dogodkov v New Yorku, potem ko so omilili ukrepe za zajezitev pandemije.

Foo Fightersi so nastop začeli s trojico hitov Times Like These, The Pretender in Learn To Fly, izvedli pa so tudi nekaj pesmi z najnovejšega albuma, Medicine at Midnight. Na oder so povabili tudi komika Dava Chapplla, ki je s skupino nastopil v priredbi pesmi Creep skupine Radiohead. Fightersi so v svoj repertoar vključili še pesem Somebody to Love skupine Queen, prvič pa so občinstvu odigrali še priredbo pesmi You Should Be Dancing skupine Bee Gees.