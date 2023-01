Foo Fighters napovedali prve koncerte po smrti bobnarja Hawkinsa

Bobnarja so marca lani našli mrtvega v hotelski sobi tik pred nastopom skupine na festivalu v Kolumbiji. Vzroka smrti niso razkrili, toksikološko poročilo pa je pokazalo, da se je v njegovem telesu nahajalo deset snovi, med njimi opioidi, marihuana in antidepresivi. V spomin na svojega člana so Foo Fighters sicer odigrali koncerta v Londonu in Los Angeles, gosti so bili Queen , Paul McCartney , Alanis Morrisette , Cars , Rush in Miley Cyrus .

Da bodo nadaljevali brez Hawkinsa, ki je z njimi sodeloval od leta 1997, je skupina svojim oboževalcem sporočila ob novem letu. "Foo Fighters so bili ustanovljeni pred 27 leti, da bi predstavljali izjemno moč glasbe in nadaljevanje življenja," so zapisali v izjavi, ki se je nanašala na Grohlov prejšnji bend, Nirvano, ki je razpadla po smrti frontmana Kurta Cobaina."V zadnjih 27 letih so naši oboževalci zgradili svetovno skupnost, sistem podpore, ki nam je pomagal, da skupaj nadaljujemo skozi najmračnejše čase," so dodali. Zapisali so še, da brez Hawkinsa nikoli več ne bodo takšni, kot so bili, ampak bodo brez njega drugačen bend. Kdo bo novi bobnar, še ni znano.