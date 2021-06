Foo Fightersi bodo nastopili pred polno dvorano cepljenih oboževalcev

"Na ta dan smo čakali več kot leto dni," je navdušeno povedal frontman zasedbe Foo Fighters,David Grohl, ter dodal, da bo prizorišče Madison Square Garden to zagotovo močno čutilo. Tam so koncertirali že leta 2008, ko so ga obiskali v sklopu turnejeEchoes, Silence, Patience & Grace, tja pa so se vrnili tudi leta 2011, ko so koncertirali v času turneje Wasting Light. Zadnjič so se v newyorški večnamenski dvorani pojavili leta 2018, ko so razprodali kar dva zaporedna koncerta v sklopu uspešne turneje Concrete and Gold.

"New York, pripravi se na dolgo noč skupnega kričanja ob 26. obletnici Foo Fightersov," je napovedal Grohl, ki se bo s preostankom banda kmalu podal na težko pričakovano turnejo, ki so jo duhovito poimenovali25th 26th Anniversary Tour, saj lani svoje 25. obletnice delovanja zaradi pandemije z oboževalci pod odri niso mogli dostojno proslaviti.