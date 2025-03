Frajle očarane nad Slovenijo: Gre za ljubezen na prvi zvok

Srbska zasedba Frajle je minuli konec tedna navdušila na koncertu v Mariboru. Kot pravijo, se rade vračajo v Slovenijo. "Zelo rade imamo Slovenijo. Slovenija je čudovita dežela in rade pridemo tudi zasebno – čudovito naravo imate. Mislim, da obstaja povezava med slovenskim občinstvom in nami. Bila je ljubezen na prvi zvok. Slovenci so sicer znani po tem, da so veseli in me ustvarjamo veselo glasbo, zato uživamo, ko imamo nastope pred Slovenci," so povedale članice skupine.

Znane so po interpretacijah tujih pesmi, še več – v Sloveniji vedno zapojejo tudi v slovenščini. "Rade naredimo nekaj lepega za občinstvo, ki je tu, in vedno sprašujemo, če dobro izgovarjamo besedilo. Res se trudimo, da glasbo odnesemo s seboj kot spominek. To je ljubezen. Da si izmenjamo glasbo, a seveda na naš način, z našo priredbo ..." so dejale.