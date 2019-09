Frajle osvežile legendarno pesem Željka Bebeka

Vedno originalne Frajle so s svojim albumom Obraduj me navdušile poslušalce na tleh nekdanje države Jugoslavije. Predvsem so navdušile, ker gre za album, na katerem so priredbe nekaterih najlepših pesmi, ki so zaznamovale to območje. Dekleta, ki prihajajo iz Novega sada so pesmi, ki jih vsi poznajo, preoblikovale in jim dodale nekaj svežega vetra.

Po sodelovanju z Vanno in Tijano Dapčević je zdaj na vrsti legendarni Željko Bebek. Z njim so dekleta posnela čutno balado Žuta ruža. "Kaj povedati o sodelovanju z Željkom Bebekom? Velika čast je, da je takšen umetnik del našega novega albuma in da smo skupaj dodali nova čustva in novo atmosfero pesmi Žuta ruža. Ta pesem je del nas, del našega okolja, vsaj me smo jo tako sprejele. Skozi leto smo imele veliko koncertov v celotni regiji in ni ga mesta, kjer te pesmi ne bi skupaj peli na ves glas. Skozi to pesem smo se zbližale z Željkom in njegovo družino. To je najpomembneje, kar nam je to sodelovanje prineslo - prijateljstvo,"so povedale Frajle o najlepšem sodelovanju v njihovi karieri. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Znano je, da izvajalci neradi snemajo spote, a me se vsakič potrudimo, da je zanimivo in neobičajno, da izbiramo nove in drugačne lokacije. Spot je posnet na Petrovaradinski trdnjavi v Novem sadu," so povedale in dodale:"Mislim, da smo uspele prenesti čustva, ki jih pesem nosi, tudi na videospot. Verjamemo, da bo občinstvu všeč." Na koncertih, ki jih Frajle prirejajo za prihajajoče mesece po celotni regiji nekdanje države, bo pesem Žuta ruža vsekakor del stalnega repertoarja. Nova energija, ki so jo dekleta prenesla na novo izvedbo pesmi, ne bo pustila nikogar ravnodušnega, obljubljajo. Sicer je pesem Žuta ruža Željka Bebeka v izvirniku izšla pred dvajsetimi leti.