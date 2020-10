Franko Bajc s prijateljem Krisom izdal novo pesem: Želiva motivirati, treba je tvegati

Pri vsaki pesmi tako Franko kot tudi Kris sodelujeta na vseh nivojih pesmi: "Oba prispevava k besedilom, melodiji in ritmu. Vedno, pri vsakem projektu. Kot skupina OneLike sva posnela šest pesmi. Mending je tretja, ki je izdana in predstavljena javnosti."

Franko pravi, da sta s Krisom prijatelja še iz časa, ko sta skupaj grela osnovnošolske klopi in da ju je predvsem družila ljubezen do glasbe. Zdaj predstavljata nov videospot, katerega režiser jeJan Filip Jordan Frangeš."Videospot predstavlja črno in belo stran omenjene teme. Borba v glavi med črno barvo, ki predstavlja razmišljanje in premlevanje ter med belo barvo, ki predstavlja tisti korak naprej do cilja, do sanj, ki se ga včasih bojimo narediti."