Franz Ferdinand klavirsko, Emkej pa zborovsko

FRANZ FERDINAND - Night Or Day

Franz Ferdinand emulirajo Abbo! Zamisel za kombiniranje post-novovalovske neomajnosti in baročnih-pop motivov se sploh ne zdi napačna. Vedno raje progresivni glasgowski pop-rock kombo zastavljeno idejo izvedejo pohvalno. Ko glas Alexa Kapranosa slišimo v nenavadni instrumentalni dinamiki, ta postane še svetlejši in zato privlačnejši. Song Night Or Day s sredinskim klavirskim korusom, ki v nasprotju z začetkom ni več pianistično pristen, zadobi nekaj kičaste patine, drži. A se to ob vtisu celote ne pozna kot nekaj usodnega. Franz Ferdinand so z najavo novega albuma, ki ga pričakujemo januarja, naposled le pričeli koketirati tudi s svojimi spiritualnimi predhodniki, to je z ranjkimi rock modernisti Devo. Ocena: 4,5 MIRKO - Ledeno sonce

Če je kje, potem je sonce res ledeno prav na Jesenicah. Mirko podaljšuje, tokrat povsem profesorsko umirjeno, že svoj tradicionalni diskurz o družbenih neenakostih, o krivicah, ki spremljajo nenehna razslojevanja, o vsakodnevni bedi, ki jo trpijo številni, o trohnenju sveta. Veteran domače hip hop scene se v valovih vrača s filozofsko retoriko. Si znate odgovoriti na vprašanje "Kaj je dobr', če ti slabga ni?". Otožna ritmična zanka dosledno podkrepi raperjeve verze. No, peščica teh je v spotu vendarle predstavljena pred fruit & veg šopom Vitaminček. Ocena: 4 EMKEJ - Marleybor

Lep opis lastne zibke. Prispodobe so na mestu, neposredne primerjave prav enako. Simbolni Marley od zgoraj, realni Murko izza vogala; le dve izbrani poetični konstanti, ki skupaj s številnim drugimi količita slalom s ciljem potrditi nezavidljiv socialni bris Maribora. Emkej progo prevozi lahkotno, elegantno, čeprav, kot je zanj značilno, pred resnimi problemi nima namena šminkirati. Prav obratno. V redu, z izjemo: wu-tang najki šuhi. Nekoliko manj simpatij imam do moškega zbora, ki se med raperjevim iskrim pripovednim plavanjem zabarikadira kot reklame med najbolj razburljivim delom filma. A tudi če me vrinjeni refren pahne med namišljene Viole, nič zato. Problem je v tem, da mi odzvanja malo preveč hercegovsko-črnogorsko. Žabarski PS, Sm biu v Mariboru nedavno, in spet sm se mel dbest! Ocena: 4 LOUIS CULTURE FT. TORA-I & RICHIE - Babe

