Freekind. s koncertom obeležili 15. obletnico delovanja Kina Šiška

V Kinu Šiška so septembra praznovali 15. obletnico delovanja, ki so ga praznovali s pozitivnimi vibracijami hrvaško-slovenske zasedbe freekind. Izvajalki, ki sta z izpiljeno mešanico pretanjenih melodij in v jazzu zakoreninjenih groovov korenito prevetrili regionalni neo-soul, sta zbranim predstavili tudi sveže pesmi iz nedavnega EP-ja.

Pianistko in vokalistko Saro Ester Gredelj ter bobnarko Nino Korošak Serčič druži ljubezen do RnB, hip-hop in soul glasbe. Junija 2023 sta izdali prvi dolgometražni album Since Always And Forever, sledila pa je turneja po Angliji in nastopi na festivalih Mostly Jazz Funk & Soul v Birminghamu, Exit v Srbiji in Sziget na Madžarskem.

"Malo sva bili živčni, ker naju že dolgo ni bilo tukaj, ampak občutek je čudovit," je o nastopu pred slovenskim občinstvom povedala Nina. "Šiška je bila tudi na prejšnjem najinem nastopu odlična, je super vzdušje in se zelo veseliva," je še dodala Mariborčanka, z njenimi besedami pa se je strinjala tudi Sara: "Ja, zelo se veseliva. Če je dobro vzdušje, je vseeno kje nastopava."

Med občinstvom je bilo kar nekaj tujcev. "Res je, veliko jih je prišlo iz tujine. S Saro sva se pogovarjali, da bova morali med nastopom ubrati neko mešanico, ne samo slovenščine," je napovedala Nina, ki je dodala, da to Sari, ki prihaja s Hrvaške, tudi ustreza.

Za to priložnost sta zbrali tudi nekaj gostov, ki so se jima pridružili na odru, vsi pa so se zelo pozitivno odzvali njunemu vabilu. "Nastopil bo kitarist skupine Mrfy in imava Karin Zemljič, ki je odlična vokalistka, tako da se že zelo veseliva. Na oder bo prišel tudi Buco in še dve na spremljevalni pevki," sta nam razkrili pred koncertom, na katerem je imela Nina prvič priložnost sodelovati tudi s svojo sestro Majo. "Imeti bobnarja doma, je vedno malo moteče, ampak vsak ima svojo strast. Jaz sem jo vedno podpirala. Obe sva bili vedno bolj športnici, zato si ni nihče nikoli misli, da bova obe delali v glasbeni industriji, sedaj pa sva se končno tudi povezali-jaz s produkcijske smeri in ona z glasbene," pa je povedala Maja.

"Freekind. sta tako posebni zato, ker živita in čutita glasbo, ki jo delata. Se mi zdi, da ju to najbolj opiše. V Sloveniji še mogoče niso tako odprti za takšno glasbeno zvrst, saj je vseeno harmonika naše narodno glasbilo, in temu sledimo," je o glasbenicama in zvrsti, ki jo izvajata, povedala Karin Zemljič, ki je bila njuna gostja.

"Že odkar sem ju prvič zasledil, sem njun oboževalec. Spoznali smo se preko skupnega prijatelja, lani pa sem bil tudi na njunem koncertu, ko sta nastopali spodaj v Kinu Šiška, in sem bil čisto navdušen. Ko sem dobil sporočilo s povabilom, sem bil zelo vesel in ponosen, da sem lahko sedaj del tega tukaj in zdaj," pa je povedal Tomaž Zupančič, sicer najbolj znan kot kitarist skupine Mrfy.