Freekind odprli festival FKK

"Vedno radi igrava v Sloveniji, sicer jaz malo manj, ampak ko pa je koncert, sva pa zelo veseli, da sva nazaj," nam je pred samim nastopom povedala Nina, pred dvojico pa je letos še kar nekaj nastopov. "Letos bo najin zadnji koncert na Islandiji, tam pa si bova vzeli tudi nekaj dni za ogled narave," nam je zaupala bobnarka, pevka in klaviaturistka Sara pa dodala: "Mislim, da se morava sedaj nehati pritoževati, kako je tukaj hladno, ker bo na Islandiji led."

Organizatorji radi poudarijo, da je večina festivalske ponudbe za obiskovalce brezplačna, vključuje gledališke predstave, filmske projekcije in umetniške delavnice, ter seveda koncerte.

"Se mi zdi, da je Festival kulture Kostanjevica-FKK en tak odličen festival, ki je v Kostanjevici na Krki, enem majhnem kraju, ki pripelje vrhunske umetnike in ustvarja čudovito atmosfero na edinem poseljenem otoku v Sloveniji," meni programski vodja festivala Stane Tomazin.

Na edinem poseljenem otoku v Sloveniji se bo do konca tedna zvrstilo še kar nekaj dogodkov, naša ekipa bo nocoj obiskala koncert Klemna Klemna, srbske glasbenice Konstrakta in skupine Kokosy. Kako so se odrezali, sporočimo v nedeljskem Pop inu!