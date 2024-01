Freekind. prejemnici nagrade Music Moves Europe: Žirija ju obožuje

Na slovesnosti v Groningenu na Nizozemskem so podelili prestižne evropske glasbene nagrade Music Moves Europe Awards (MME). Med nagrajenci večera je bil tudi dvojec freekind., ki ga sestavljata Sara Ester Gredelj in Nina Korošak Serčič. Podelitev nagrad MME je razgrnila raznolikost in ustvarjalnost evropske glasbene scene in v ospredje postavila vzhajajoče mlade glasbenike, ki postavljajo trende in so evropski zvok sedanjosti in prihodnosti.

Za nagrade Music Moves Europe Awards 2024 je bilo nominiranih 15 izstopajočih evropskih glasbenih ustvarjalcev, le peterica pa se je okitila z nagradami. Prestižno veliko nagrado žirije (Grand Jury Prize) in nagrado po glasovih občinstva (MME Public Choice Award) je prejela francozinja Zaho de Sagazan, med ostalimi prejemniki nagrad pa so bili ob slovensko-hrvaškem dvojcu freekind. še Bulgarian Cartrader iz Bolgarije, Giift iz Danske, yunè pinku iz Irske in Ralphie Choo iz Španije.

Med zmagovalce MME Awards sta se zapisali tudi freekind. FOTO: Niels Knelis icon-expand

Žirija obožuje freekind. Neodvisno žirijo nagrad MME 2024 sestavlja pet uglednih ljudi iz svetovnega glasbenega posla, in sicer Gemma Bradley (BBC Radio Ireland), Cindy Castillo (Mad Cool festival), Kevin Cole (KEXP) in Bryan Johnson (Spotify). Poleg tega se vsako leto žiriji pridruži zmagovalec nagrade po izboru občinstva minulega leta. Letos je to mesto zasedel Jerry Heil iz Ukrajine. V utemeljitvi nagrade je strokovna žirija o freekind. povedala: "Pri freekind. obožujemo vse. Njuna glasba je kot ogromen objem. Tako sanjav." Glasbenici sta ob prejemu nagrade povedali: "Veseli naju, da sva z glasbo, ki deli sporočilo upanja in optimizma, prejeli priznanje s strani glasbene stroke. Upava, da ta nagrada pomeni, da v današnjem svetu vedno več ljudi razmišlja na enak način in nama odpira vrata do podobnomislečih. Zato res hvala strokovni komisiji, najini ekipi in vsem, ki pridejo na koncert, slišijo najino glasbo in verjamejo v njeno sporočilo."

Zmagovalci so deležni tudi finančne nagrade Nagrada Music Moves Europe Awards (MME Awards) je letna nagrada Evropske unije, ki spodbuja še neuveljavljene umetnike, da ohranjajo in predstavljajo evropsko glasbo. MME Awards so zasnovane za pospeševanje mednarodnih karier evropskih umetnikov v vzponu. Med preteklimi zmagovalci so tudi Stromae, Alyona Alyona, Rosalía, Girl in Red, Dua Lipa, Sans Soucis, Hozier, Meskerem Mees in Christine and the Queens. Izmed 15 nominiracev prejme vseh pet zmagovalcev nagrad MME vsak po 10.000 evrov. Dobitnik velikega priznanja žirije pa še dodatni vavčer za zeleno turnejo v vrednosti 5.000 evrov, prav tako pa 5.000 evrov prejme zmagovalec po izboru občinstva.

freekind.: "Veseli naju, da sva z glasbo, ki deli sporočilo upanja in optimizma, prejeli priznanje s strani glasbene stroke." FOTO: Niels Knelis icon-expand

Pred odhodom na Nizozemsko izdali novo pesem Dekleti pa sta še pred odhodom na slavnostno prireditev ob razglasitvi zmagovalcev nagrad na nizozemskem svoje oboževalce razveselili z izidom nove pesmi, ki sta jo poimenovali Made it. In, ja, uspelo jima je. Leto 2023 je bilo za dvojec freekind. izjemno, saj ga je zaznamoval izid prvega dolgometražnega albuma Since Always And Forever v mesecu juniju. Po Evropi sta odigrali več kot 40 koncertov, sodelovali pa sta tudi s priznanim članom skupine BTS, V-jem, kjer sta kot avtorici in producentki soustvarili njegov solo album Layover, ki je samo v enem tednu zabeležil dvomilijonsko prodajo albuma in se uvrstil na lestvico Billboard.

Skladbo Made it sta posneli na v živo odigranih inštrumentih, in se tako vrnili tja, kjer se je vse začelo - k improvizaciji. "To je pesem, ki nam pomaga doživeti trenutek, ko bomo občutili, da smo'uspeli'. Vse težave skozi katere gremo, bodo na koncu dobile smisel. To je opomin, da ostanemo na poti do uspeha zvesti sami sebi, ohranjamo fokus in gradimo svojo samozavest," sta glasbenici povedali ob izidu singla.