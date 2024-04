Freekind.: Preveč je negativnih stvari, zato želiva z glasbo širiti dobre

Nina in Sara, dekleti, ki sestavljata priljubljen dvojec freekind., sta prepričani, da je v svetu preveč slabih novic, zato želita sami s svojo glasbo širiti le dobre. Nova pesem zato nosi naslov Good news, glasbenici pa sta zanjo posneli tudi videospot, ki je nadvse igriv in barvit. Sami se s slabimi novicami spopadata predvsem z meditacijo. Ob izdaji pesmi sta svetovno priljubljeni dekleti že na poti v tujino, kjer ju čakajo številni nastopi.

Priljubljen dvojec dveh deklet, ki sliši na ime freekind., je izdal novo pesem z naslovom Good news. "To je naslov najine nove pesmi in tudi najinega novega albuma, ki prihaja jeseni. Preveč je zares negativnih stvari in bombardirani smo z vsemi slabimi novicami, zato sva se midve odločili narediti drugače. Rdeče nit pesmi je, da so tudi dobre novice in midve jih želiva širiti tudi z glasbo," je povedala Nina, Sara pa je razkrila, kako sami filtrirata negativne informacije. "Z meditacijo," je povedala.

Priljubljen dvojec dveh deklet, ki sliši na ime freekind., je izdal novo pesem z naslovom Good news. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš icon-expand

Meditirata na dnevni ravni, pred koncerti pa ima še posebej Nina svoj način priprave. "Preden grem na oder, se umirim in v mislih pošljem namen, kaj imam željo osvojiti in da imam priložnost, da to delim z ljudmi. Ko se enkrat postaviš na oder, lahko to veliko bolj pride skozi tebe," je povedala. "Tudi glasba je najin način meditacije. Imava prijatelje, ki so z nama delili sezname pesmi, ki funkcionirajo meditativno," je še dodala Sara.

Nova pesem ima seveda tudi pripadajoč videospot, na snemanju katerega sta se dekleti zelo zabavali. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš icon-expand

Nova pesem ima seveda tudi pripadajoč videospot, na snemanju katerega sta se dekleti zelo zabavali. "Zelo smo se zabavali, na koncu pa je prišlo ven ravno to, kar sva si želeli. Spot je zelo igriv, zelo je lep in barve so zelo tople," sta zaupali dekleti, ki sta trenutno izjemno priljubljeni tako v Sloveniji kot tudi v tujini. "Zdaj naju ne bo mesec in pol doma, ker imava koncerte. Najprej nastopava v Parizu, nato greva z vlakom v London in ves mesec ostaneva v Angliji. Nadaljujeva v Avstriji, Nemčiji in Švici, ko bova nazaj, pa končno spet junija nastopiva v Ljubljani," sta zaupali načrte za prihodnost, obenem pa priznali, da trenutno res živita svoje sanje. "Čeprav bi bila Sara mogoče raje malo več doma," se je pošalila Nina.

Dekleti želita s svojo glasbo širiti pozitivo. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš icon-expand