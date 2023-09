Freekind. z V-jem na samem vrhu Billboardove lestvice

Pri kar petih pesmih sta mu pomagali tudi članici dua freekind., in sicer sta pri pesmih Rainy Days dali svoj prispevek pri glasbi in besedilu, pri pesmih Slow Dancing (2 različici), Love Me Again in For Us pa sta poleg naštetega sodelovali tudi pri produkciji. "Sodelovanje na tem projektu je bila ena izmed najboljših izkušenj v najinih življenjih. To je bilo prvič zame in Saro, kjer sva odkrili novo strast. Kreativno se lahko izraziva na popolnoma drugačen način, kot sva navajeni, če to zahteva določena skladba in izvajalec," je o sodelovanju povedala Nina.