French Montana si želi projekta, četudi žganica še ni ohlajena

Vizualno apokalipso le s težavo zmešam z vodko, ki jo taisti video reklamira. Fensi ruska žganica pa nenazadnje ni edina znamka, ki je Montani kar pomagala pri izplutju te čudaške stvaritve. Po drugi strani vsebuje ponavljanje verza “Potrebujem projekt, pi**a ” nekaj nevidno privlačnega. In hkrati zabavnega. Za marsikoga že skoraj raperski veteran iz New Yorka je komad Handstand objavil na svojem novem, četrtem albumu They Got Amnesia. Pridruženi raperka Doja Cat in soularka Saweetie sta gostiteljevo namero dobro razumeli. Hecna zmešnjava.

Ocena: 3

YUNG BAE ft. COSMO’S MIDNIGHT – Straight Up Relaxin’