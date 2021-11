Frida iz skupine ABBA: Nikoli ne reci nikoli

Švedske glasbene ikone so se pred kratkim vrnile z novim glasbenim izdelkom Voyage. To je prvi album te legendarne zasedbe po 40 letih, skupina pa je naznanila tudi nekaj promocijskih koncertov, ki jih bo prihodnje leto izvedla v Queen Elizabeth Olympic Parku v Londonu. Čeprav je bilo rečeno, da je to zadnje dejanje te glasbene skupine, pa je Anni-Frid Lyngstad v intervjuju za BBC Radio 2 dejala, da se ne bi zanašala na te napovedi.

Oktobra 2021 se je končno zgodilo tisto, na kar so ljubitelji švedske skupine ABBA čakali 40 let – skupina je izdala nov album in napovedala vrnitev na glasbene odre. Medtem ko so oboževalci nad izdelkom navdušeni, pa so jih najverjetneje prizadele besede Bennyja Anderssona, ki je dejal, da se bo ABBA po izidu albuma in napovedanih koncertih dokončno upokojila. "To je to. Mora biti," je dejal Benny.

icon-expand Abba FOTO: Youtube

V novem intervjuju, ki ga je pred kratkim dala za BBC Radio 2, pa je pevka Anni-Frid Lyngstad ali na kratko Frida na vprašanje o koncu glasbene poti in novem materialu skupine dejala, da jo je življenje naučilo, da ne sme za nobeno stvar reči, da se ne bo nikoli zgodila. "Letos smo si rekli, da bo to zadnja stvar, ki jo bomo naredili. Ob tem smo imeli v mislih tudi svoja leta. Nismo več mladi, ampak moje vodilo je, da se nikoli ne ve. Tako da ne bodite popolnoma prepričani," je o nadaljnji glasbeni karieri dveh pevcev in dveh pevk dejala Frida.

"Želim si, da bi se naše skupine spominjali kot tiste, ki je ljudi pripravila do tega, da so nekaj občutili v svojih srcih, ko so poslušali našo glasbo. Želim si, da bi se me spominjali kot članico skupine, ki jim je dajala tolažbo in srečo, ki je stala ob strani njim in seveda tudi sama sebi," je pripovedovala Frida. "Veseli me, da se ljudi naše delo tako dotakne. Tukaj so izvzete nekatere zelo grenke kritike, na katere se ne oziramo," je še dodala v smehu.

Skoraj 76-letna pevka je imela pred vrnitvijo v studio nekaj treme in obdajala jo je tesnoba, čeprav so bili člani skupine v teh letih še vedno v stikih. Priznala je, da se je v studio podala z mešanimi občutki: "V studio sem se odpravila s pričakovanji, da se bom spet srečala z ostalimi člani, saj je bilo z njimi vedno lepo sodelovati. Peti z Agnetho je čarobno, saj imava res nekaj posebnega. Ne ujemava se samo glasovno – sva tudi prijateljici. Ko sva skupaj stopili pred mikrofon, sva se znova počutili kot doma."