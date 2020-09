Frontman zasedbe Foo Fighters napisal pesem za 10-letno bobnarko

Nandi Bushell je na Instagramu zapisala, da ne more verjeti, da je nekdanji bobnar NirvaneDave Grohl napisal pesem o njej. "To je tako epsko," je dejala. 10-letna deklica je bobnati začela pri petih letih in se uveljavila na družabnih omrežjih, nastopila je tudi v oddaji The Ellen Showv Los Angelesu in z Lennyjem Kravitzom, ki ji je letos podaril kitaro.