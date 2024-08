Gaga in Bruno izdala duet: Če bi bil konec sveta, bi rad bil ob tebi

Čeprav videospot vizualno spominja na country iz 70. let preteklega stoletja, je pesem balada s pridihom soula, so zapisali pri Varietyju. Gaga v spotu z opravo in pričesko spominja na Dolly Parton, medtem ko Mars nosi kavbojski klobuk. "Če bi bil konec sveta, bi rad bil ob tebi," med drugim pojeta.

Kot piše v sporočilu za javnost, se je pesem začela z Marsom. Gaga je dejala: "Z Brunom se medsebojno spoštujeva in sva se pogovarjala o sodelovanju. V Malibuju sem dokončevala svoj album in nekega večera po dolgem dnevu me je prosil, naj pridem v njegov studio, da bi slišala nekaj, na čemer je delal. Ura je bila okoli polnoči, ko sem prišla tja, in bila sem navdušena, ko sem slišala, kaj je začel izdelovati. Prebedela sva vso noč in dokončala pisanje in snemanje pesmi," se je spominjala pevka.

"Brunovega talenta ni mogoče razložiti. Njegovo muziciranje in vizija sta na naslednji ravni. Nihče mu ni enak," je še dodala. Veliko lepih besed je o Gagi povedal tudi Mars: "V čast mi je bilo delati z Gago. Ona je ikona in zaradi nje je ta pesem čarobna. Tako sem navdušen, da jo vsi slišijo."