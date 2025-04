Gaga po 13 letih nastopila v Mehiki in navdušila z govorom v španščini

"Iz srca hvala, da ste se odločili preživeti ta večer z menoj. To mi pomeni vse. Ciudad de México ima prav posebno mesto v mojem srcu, saj sem tukaj končala svojo prvo stadionsko turnejo Monster Ball. Nikoli ne bom pozabila čustev in strasti, ki ste jih delili z mano ob tistem slovesu, najpomembnejšem nastopu v moji dosedanji karieri. Danes je to, da lahko to ponovno doživim z vami, darilo. In najlepše je, da tokrat ne končujemo cikla - začenjamo novega," je navdušeni množici dejala in zaključila z besedami: "Rada vas imam."

Zvezdnica je med nastopom svojim mehiškim oboževalcem prebrala pismo, ki ga je posebej zanje napisala v španščini. "Drage male pošasti," jih je ljubkovalno nagovorila. "V veliko čast mi je biti nocoj tukaj v vaši čudoviti državi in nastopati za vse zbrane. Minilo je 13 let, odkar sem bila nazadnje v Mehiki in vrnitev je bila tako posebna. Upam, da v vsaki podrobnosti nocojšnjega šova čutite, koliko truda sem vložila, da pokažem, kako zelo občudujem in spoštujem vsakega od vas. Vse je bilo narejeno z veliko ljubezni in predanosti."

Na razprodanem koncertu je ob zvokih Gaginih hitov plesalo več kot 60 tisoč ljudi, ki so kot prvi v živo slišali izvedbo sveže balade Blade of Grass, ki jo je glasbenica napisala za svojega zaročenca. Ne le svojih glasilk in plesnih ritmov, oboževalci so na koncert prinesli tudi razne rekvizite in oblačila, s katerimi so se poklonili zvezdnici.

Lady Gaga bo v Mehiki nastopila na še enem razprodanem koncertu, nato pa se odpravlja v Brazilijo, kjer jo 3. maja na legendarni plaži Copacabana čaka največji koncert kariere. To pa ni vse, zvezdnico nato čakajo še štirje koncerti v Singapurju, nato pa uraden začetek turneje Mayhem Ball, v sklopu katere bo obiskala tudi Evropo in nam najbližje oktobra nastopila v italijanskem Milanu. Vstopnice za vse od naštetih dogodkov so šle za med in bile kmalu po začetku prodaje razprodane.