Gaja ne potrebuje 100 besed: Včasih zaradi strahu ne ubesedimo svojih čustev

Gaja Prestor je prepričana, da nas je pogosto strah priznati svoja čustva. In prav o tem se je odločila spregovoriti o novi pesmi, ki jo je naslovila 100 besed. Znova gre za popolnoma avtorsko pesem, ki govori o tistih neizrečenih besedah in čustvih, ki se kopičijo v nas in naše misli ubijajo s premlevanjem o tem, kaj bi bilo, če bi končno zbrali pogum, da jih izrazimo.

"Včasih se ljudje bojimo in ravno strah je tisti, ki nas ohromi, da določeni osebi ne povemo vseh svojih čustev. To nam zapre možnost, da bi z njo razvili odnos, ki bi si ga želeli," je o temi nove pesmi povedala pevka Gaja Prestor. Prav neizrečene besede in čustva pa v nas nabirajo vse možne scenarije, kaj bi se lahko zgodilo, če bi si ob pravi priložnosti vse povedali iskreno v obraz. "Čustva potem ostanejo skrita nekje v kotičkih naše zavesti in se lahko ob ponovnem srečanju, tudi če je to čez nekaj let, vrnejo na površje," je še dodala.

icon-expand Gaja predstavlja novo pesem z naslovom 100 besed. FOTO: Erazem Gliha

Mlada glasbenica je prepričana, da so prav čustva, ki smo jih potlačili, tista, ki nas vlečejo nazaj k določeni osebi. Vedno znova in znova. "Zato se sprašuješ, ali bi bilo bolje, da se med vama sploh nič ne bi zgodilo, kot pa to, da sta se srečala in ostala nekje na sredini poti, brez začetka in konca," je razložila.

icon-expand Mlada glasbenica se trenutno posveča ustvarjanju pesmi za svoj prihajajoči album. FOTO: Erazem Gliha