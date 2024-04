Gaja Prestor: Espresso Martini mi enostavno poboža dušo

OGLAS

Gaja Prestor ostaja zvesta sebi in svojemu prepoznavnemu ritmu, nova pesem, ki jo je nedavno poslala v svet, pa je tudi poklon njeni ljubezni do kave oziroma najljubšemu koktajlu. "Espresso Martini mi enostavno poboža dušo. Obožujem kavo v vseh oblikah. Ko sem prvič poskusila ta koktajl, me je enostavno prevzel. Kremasti okus in ravno prav sladek, da lahko z njim zamenjaš sladico," je za 24ur.com razkrila odločitev, zakaj si je prav omenjena pijača zaslužila glavno vlogo v njeni novi pesmi.

Gaja Prestor tudi pri novi pesmi ostaja zvesta sebi in svojemu prepoznavnemu ritmu. FOTO: Tjaša Barbo icon-expand

Pesem Espresso Martini je začutila na povsem svoj način. "Glasba me je s svojim skrivnostnim in zapeljivim beatom spominjala na omenjeno pijačo in vse skupaj lepo zapeljala v zgodbo. Pesem govori o karizmatični ženski, ki je s svojo posebno energijo v meni zbudila številna čustva, ki jih v tej meri prej nisem nikoli čutila ali poznala," je poudarila in dodala še nekaj svojih misli, ki jih je občutila ob ustvarjanju: "Živimo v svetu pravil, v sistemu, ki nam že od malih nog vsiljuje, kaj je prav in kaj narobe, kaj lahko čutimo in do koga. Da se moramo nekaterih misli celo sramovati. Zato se kdaj zapiramo pred izkušnjami, ki bi lahko v naše življenje prinesle nekaj novega, morda nekaj neponovljivega. Včasih srečaš nekoga, morda celo bežno, ki pusti trajen vtis. V tvoji domišljiji pa nato nastopa kot muza, ki ti pomaga ustvariti nekaj čudovitega."

Pesem Espresso Martini je začutila na povsem svoj način. FOTO: Tjaša Barbo icon-expand

Mlada glasbenica je za pesem posnela tudi videozgodbo, ki se je, za razliko od običajnih, zgodila povsem nepričakovano. "Zgodilo se je povsem nenačrtovano. Marca sem imela s svojo fotografinjo in snemalko Tjašo Barbo slikanje za neko kampanjo in med fotografiranjem na stolu sem dobila preblisk. Lokacija je kar kričala po tem, da moram tu ustvariti nekaj za to pesem. In res, brez scenarija, brez make up artista, frizerja in ogromne ekipe sva sami s Tjašo posneli spot na licu mesta v dveh urah. Vse skupaj je nastalo brez stresa, samo z veliko ljubezni in kreative," je zaupala pevka.

Mlada glasbenica je za pesem posnela tudi videozgodbo. FOTO: Tjaša Barbo icon-expand

Prav to, da je bilo vse skupaj posneto tako hitro in brez stresa, je tudi eden od razlogov, da je to Gajin najljubši videospot do sedaj. "Do sedaj sem imela vedno zelo stresne dneve in delo z organizacijo. Vedno je treba uskladiti veliko ljudi, prostor, čas itd. Snemanja spotov so velik zalogaj in to za sabo potegne tudi veliko stvari, sploh ker gre velikokrat dan pred snemanjem vse narobe. Tukaj pa ni bilo nobenega pritiska, le kreativna energija. Vse skupaj se mi je zdelo res zabavno in v procesu sem res uživala. Spontano in pristno. Enostavno se mi zdi, da je spot pesmi dodal res dobro dodatno noto, da lahko pesem še bolj začutimo. Obožujem vse outfite v njem in tudi lokacija mi je res pri srcu," je zaupala.

Šah je bil po Gajinem mnenju odlična prispodoba za video. FOTO: Tjaša Barbo icon-expand