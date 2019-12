Gaja Prestor novo pesem Le tebe rabim napisala v le dveh urah

Gaja Prestor, vsestranska mlada umetnica, je nase opozorila že s prvo avtorsko skladbo To je kar imam leta 2018, sedaj pa predstavlja avtobiografsko izpovedno pesem Le tebe rabim.

Mlada glasbenica Gaja Prestor je s svojim glasom presenetila že leta 2018, ko je izdala svojo prvo pesem To je kar imam. Po poletni skladbi Najino nebo in lanskoletni uspešnici Decembra je Gaja pripravila novo avtobiografsko izpovedno pesemLe tebe rabim. "Pesem je nastala, ko sem imela res slab dan. S fantom sem prvič prišla v konflikt, nato sem odšla v spalnico, vzela kitaro in začela pisati. Pesem se je kar zlila na papir. Naslednji dan sem demo verzijo poslala Žanu, ki je takoj pripravil 'nor' aranžma in se že ob prvem poslušanju zaljubila vanjo." je Gaja povedala o pesmi, ki jo je posnela v Lenartu, v studiu Žana Serčiča, s katerim sodeluje že od prvega singla.

Gaja Prestor je izdala novo skladbo Le tebe rabim. FOTO: Osebni arhiv

Pesem Le tebe rabim je napisala v dveh urah, vendar pa je zato toliko dlje časa trajalo snemanje, nam je zaupala pevka. "Ko sva se z Žanom prvič dobila, kar nisem bila zadovoljna z glasom in posnetkom. Prvič v življenju nisem mogla iz sebe spravit vokala, kot bi ga pesem potrebovala. Zjokala sem se in Žanu razložila, da tokrat ne bo šlo. Dogovoriti sva se morala za nov termin," je iskreno povedala. Nova skladba Gaji pomeni zelo veliko, saj opisuje njen notranji dvoboj, ki ga doživlja vsak dan. "Pesem govori o boju med mojo zavestjo in podzavestjo," je povedala: "Od malih nog pogosto sanjam. Zelo realistične, podrobne in dolge sanje. Spomnim se lahko prav vsakega detajla. Sanje pogosto izvirajo iz mojih strahov, da bom ostala sama in izgubila vse, kar imam rada. Včasih so občutki tako močni, da jih prenašam v realno življenje. Vendar imam čudovitega partnerja, ki me vedno pomiri in reši iz spirale temačnih misli. Očitno njega oziroma njegovo ljubezen rabim, da sem lahko takšna, kot sem."

Gaja Prestor je velika ljubiteljica ličenja. FOTO: Osebni arhiv