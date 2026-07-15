Gaja Prestor o 'zaključku najpomembnejšega odnosa svojega življenja'

Pevka Gaja Prestor, ki poslušalce v svoj intimni prostor spušča zmeraj zelo previdno, v tej novi avtobiografski skladbi 25 razkriva več kot kadarkoli doslej. "V preteklem letu sem zaključila najpomembnejši odnos svojega življenja. To obdobje me je naučilo ogromno – predvsem to, da brezpogojna ljubezen res obstaja. Da lahko človeka, ki si ga iskreno ljubil, kljub bolečini razumeš. Sčasoma razumeš tudi svoje napake, odpustiš zamere in sprejmeš, da nas določene zgodbe ne zlomijo, ampak oblikujejo."

Tako besedilo kot glasba sta plod Gajinih misli in navdiha, zvoke kitare je prispeval Danej Pukl, medtem ko se pod produkcijo in aranžma ponovno podpisuje Miha Jakovljević. "To leto mi je prineslo veliko osebne rasti. Naučilo me je spuščati stvari, ki jih ne morem nadzorovati, in biti hvaležna za vse lekcije, ki jih prinesejo tudi najtežji odnosi. Danes na to zgodbo ne gledam več z grenkobo, ampak s hvaležnostjo," je Gaja opisala svojo težko izkušnjo.