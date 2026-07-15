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Glasba

Gaja Prestor o 'zaključku najpomembnejšega odnosa svojega življenja'

Ljubljana, 15. 07. 2026 18.15 pred 30 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
Gaja Prestor

Pevka Gaja Prestor, ki se je zadnje leto posvečala elektronski glasbi, plesnim ritmom in ustvarjala za mešalno mizo, se je z novo pesmijo vrnila v pop vode. Naslovila jo je preprosto 25, a ima številka zanjo globok pomen. V preteklem letu je Gaja za seboj namreč pustila najpomembnejši odnos v svojem življenju in našla pogum, da gre naprej. S skladbo sporoča: "Najbolj boleče izkušnje nas pogosto naučijo največ o sebi."

Pevka Gaja Prestor, ki poslušalce v svoj intimni prostor spušča zmeraj zelo previdno, v tej novi avtobiografski skladbi 25 razkriva več kot kadarkoli doslej. "V preteklem letu sem zaključila najpomembnejši odnos svojega življenja. To obdobje me je naučilo ogromno – predvsem to, da brezpogojna ljubezen res obstaja. Da lahko človeka, ki si ga iskreno ljubil, kljub bolečini razumeš. Sčasoma razumeš tudi svoje napake, odpustiš zamere in sprejmeš, da nas določene zgodbe ne zlomijo, ampak oblikujejo."

Tako besedilo kot glasba sta plod Gajinih misli in navdiha, zvoke kitare je prispeval Danej Pukl, medtem ko se pod produkcijo in aranžma ponovno podpisuje Miha Jakovljević. "To leto mi je prineslo veliko osebne rasti. Naučilo me je spuščati stvari, ki jih ne morem nadzorovati, in biti hvaležna za vse lekcije, ki jih prinesejo tudi najtežji odnosi. Danes na to zgodbo ne gledam več z grenkobo, ampak s hvaležnostjo," je Gaja opisala svojo težko izkušnjo.

Gaja Prestor
Gaja Prestor
FOTO: Darija Šošdean

Pevka si je za lokacijo svojega videospota izbrala morje s peščeno plažo. Njeno vizijo je v gibajoče se slike ponovno prenesla Tjaša Barbo, ki je s svojo specifično estetiko zaznamovala večino Gajinih videospotov. Spot je prepletanje melanholije in igrivosti, vode in sončnih žarkov, ki se prebijajo skozi travo in drevesa, hkrati pa s seboj nosi sporočilo očiščenja, slovesa in moči za novo pot.

"Skladba 25 je zato veliko več kot le pesem o koncu ljubezni. Je pesem o odraščanju, sprejemanju, odpuščanju in pogumu, da greš naprej. Je opomnik, da nas najbolj boleče izkušnje pogosto naučijo največ o sebi. S to pesmijo zapiram eno pomembno poglavje svojega življenja – in hkrati z odprtim srcem stopam v novo."

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