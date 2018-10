Gaja Prestor predstavlja pesem, ki vidi svet drugačen

"Fant v skladbi in videospotu je prispodoba, vsak se lahko poistoveti z njim. Skozi njegove oči je Ljubljana siva, vsak večer osamljeno čaka, da se zvečer ponovno skrije v svet omame. Šele ko 'Ona' pride v njegove žile, se mu nariše lep svet. Ona je tam zanj vsakič, ko mu je težko. A ko se Ljubljana prebudi, ko se zdani, tudi ona izgine," je pojasnila.



Videospot je Gaja zaupala režiserki Sari Polancin uspešnicam plesalcema, Melani Mekičar in Mateju Voušku, ki sta odlično prikazala razmerje "One" in "nesrečnega fanta". Celotna video zgodba, ki je bila posneta v dveh dneh, je nastala v Gajinem domačem kraju v Radečah. Prvi del videa je bil posnet v kulturnem domu, drugi del videa, v katerem nastopata plesalca, pa so posneli v starejši in zapuščeni zgradbi v Hotemežu. "Da smo lahko pričeli s snemanjem, smo morali sami skoraj celoten objekt počistiti in pripraviti za snemanje, kar ni bilo lahko," je povedala in dodala: "Konec naj si vsak ustvari sam - lahko se zgodba ponavlja, lahko pa se fant reši, najde izhod in tako začne novo zgodbo."