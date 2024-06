Gaja Prestor z novim singlom Biseri napoveduje prvi album.

Gaja je naši medijski hiši zaupala, da je v preteklosti že mislila, da je naletela na bisere, ki v resnici to niso bili. "Sedaj sem bolj pazljiva pri ljudeh in tem, koga spuščam blizu."

"Biseri so ljudje, ki na nas pustijo sledi in jih celo življenje nosimo za sabo. Ali pa vsaj del njih. Biseri so odsev nas samih, kdo smo takrat, ko nas nihče ne opazuje ? Biseri so tudi trenutki, kjer se svet ustavi. Trenutki, ki jim pravimo 'core memories'. Trenutki, kjer se počutimo žive in polne. Trenutki kjer pozabimo na vse skrbi in smo točno takšni kot smo. Kar pa nam lahko omogočijo le pravi ljudje okoli nas," je povedala mlada glasbenica, ki je pesem v celoti napisala sama.

Kdo torej so ti biseri? "Biser je lahko prijatelj, ki ga poznaš že od malih nog. Nikoli ga nisi gledal drugače kot le prijatelja, potem pa se v enem trenutku energija spremeni in bi si želel, da ti postane nekaj več. Biser je lahko oseba, ki jo poznaš le za eno noč, pa v tvojem telesu spodbudi občutke, ki si jih že več let zatiral."

"Lahko rečem, da je to zame sigurno najbolj osebna pesem, ki sem jo kadarkoli napisala. Kar bo sigurno lahko začutil tudi vsak poslušalec." Glasbenica in slovenska vplivnica je videospot ustvarila s Tjašo Barbo na slovenski obali v mesecu maju. "Želeli sva ustvariti zelo preprost in minimalističen spot, ki bo gledalcem vzbudil različna čustva. Prikazuje odnos med žensko in moškim, ki uživata v vsakem trenutku bližine ker ne vesta, če je to mogoče zadnjič, ko se držita." V spotu je poleg Gaje še njen dober prijatelj Lamin Diallo, sodeluje tudi pri ustvarjanju njenega prvega albuma. Z novim singlom Biseri Gaja Prestor namreč napoveduje svoj prvi album.

Tudi zato je pevka v takšnem pogonu, kot še nikoli. "Zelo sem kreativna in veliko inspiracije imam, zato vse dajem v svojo prvo plato, za katero res upam, da bo luč sveta ugledala že jeseni," je povedala Gaja, ki je v preteklem letu doživela neprijetno situacijo, ko je zaradi napake na disku izgubila vse posnete pesmi. "Vse sem morala posneti še enkrat in to je bil težek proces, a sedaj se vse stvari sestavljajo tako, kot se morajo," je razkrila in zaključila, da se je to očitno moralo zgoditi, saj da so sedaj pesmi še boljše, kot so bile.