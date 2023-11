Gaja: Vsak, ki se je kdaj upal zaljubiti, se je lahko tudi opekel

"Besedilo res nosi močno zgodbo, kar pesmi doda tisto nekaj več," je o novi pesmi prepričana Gaja Prestor. Za skladbo Pepel ga je napisala sama, v njem pa prepletla občutke upanja in ljubezni s trpljenjem in bolečino. Glasbenica pravi, da nagovori prav vsakogar, ki se je kdaj upal zaljubiti in se pri tem tudi opekel.

Gaja Prestor predstavlja novo pesem, ki jo je naslovila Pepel. "Pesem v prvi plan postavlja izkušnje toksične ljubezni," je razložila glasbenica, ki je besedilo napisala sama. "V njem sem prepletla občutke upanja in ljubezni s trpljenjem in bolečino. Prepričana sem, da nagovori prav vsakogar, ki se je kdaj upal zaljubiti in se pri tem opekel," je še dodala.

Nova pesem, ki sledi nazadnje izdanemu singlu 100 besed, je tokrat nekoliko drugačna. "Singel Pepel je po eni strani zelo preprost, a kljub temu zelo poln komad. Včasih lahko z manj akordi in manj kompleksnimi aranžmaji dosežemo bolj surove in čiste podlage. Zato pa besedilo na drugi strani nosi res močno zgodbo, kar pesmi doda tisto nekaj več," je povedala Gaja, ki v prihodnjem letu načrtuje izdajo novega albuma. "Na njem bom prepletla različne glasbene stile, ki bodo odraz tega, kar sem, kar čutim in marsičesa, o čemer se sprašujem," je zaupala.

23-letnica je za novo pesem posnela tudi videospot, ki ga je ustvarila v enem sončnem poletnem dnevu in namenoma postavila v zabaviščni park. "Prikazuje vrtiljak emocij, ki se vrti z vso silo, ko se zaljubimo. Najprej smo evforični, lebdimo nad tlemi in da bi ti občutki trajali, smo pripravljeni narediti vse. Kar hitro se nam lahko zgodi, da se znajdemo na točki, ko pri tem hrepenenju pozabimo nase, postanemo melanholični, prazni, ker smo se preveč razdali in v zameno dobili premalo. Od razdajanja pregorimo in od nas ostane le pogorišče, le pepel," je povedala in razložila: "Pisan in svetleč lunapark razumem kot odlično prispodobo za ta vrtiljak ljubezni. Morda na koncu na vrtiljaku ostaneš sam s svojimi čustvi, da ohraniš samega sebe."