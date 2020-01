Gal in Severa Gjurin z razprodanima triurnima koncertoma

Gal in Severa Gjurin, brat in sestra, ki ju poleg družine vezi povezuje tudi ljubezen do glasbe, sta se vrnila na oder ljubljanske Drame. Razprodala sta namreč dva nedeljska Drama Akustika večera, kjer sta obiskovalcem ponudila okoli triurno glasbeno poslastico, vendar kot pravita nastopajoča: "Če imaš rad glasbo, je koncert hitro dolg tri ure." Na odru pa se jima je pridružilo še 17 glasbenikov.