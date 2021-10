Game Over spet skupaj na odru: zgladili spore in vnovič navdušili občinstvo

Game Over je nazaj! Steffanio, Mark in Denis so ponovno prepevali legendarne hite kot so Igra za 2, Ubila si del mene, Naj vedo, Ob tebi in druge pesmi, s katerimi so navduševali ob začetku milenija. Trije vokalisti, trije plesalci in trije prijatelji. V zadnjih osmih letih se je sicer zdelo, da je jasno, da skupine nikdar več ne bomo videli v originalni zasebni. A življenje je nepredvidljivo in ob trenutkih, ko je bilo fantom najtežje, so se zopet povezali in vez med njima je zdaj očitno močnejša kot kdaj koli prej. Vsak se je spopadal s svojimi demoni, Steffanio med drugim tudi prebolel raka, a na koncu jih je ravno to združilo.

Spore so zgladili predvsem zaradi Denisa, ki je po nekaj paničnih napadih pristal na urgenci. Kot nam je povedal je poklical starega prijatelja Steffania in ga prosil za pogovor. Želel je zgladiti spore, ki so se zgodili med njima in Markom. "Steffania sem poklical po svojih nekaj paničnih napadih, ko sem pristal v kliničnem centru. Povedal sem mu, da ne rabimo biti spet Game Over, želel sem samo, da se pogovorimo, ker se nikoli nismo zares pogovorili. Ne rabimo biti najboljši prijatelji, samo da se pogovorimo, potem pa je pripeljalo do tega, da smo videli, da je med nami še vedno ta glasbena kemija in da vse to pogrešamo. Vse skupaj se je zgodilo zelo spontano," je pred nastopom v priljubljenem ljubljanskem klubu pred nastopom povedal Denis, Steffanio pa je dodal: "Res se nismo slišali nekaj let, a z Denisom sva se pogovorila in kmalu po tem je prišlo vabilo za nastop na poroki. Tam smo začutili, da je bilo zelo podobno kot na začetku naše kariere. Spet se je rodila energija, ki smo jo imeli pred 20 leti. Čas se je zavrtel nazaj. Zaradi te kemije, zaradi nastopa na poroki in druženja v mojem studiu, smo se vrnili v preteklost. Začutili smo energijo, a si nismo dali posebnih ciljev, nismo delali načrtov. So se pa začele stvari po teh naših druženjih razvijati zelo organsko."

Mark in Denis sta vmes sicer ustanovila novejšo različico skupine, ki se je imenovala New Game Over, kamor sta povabila novega tretjega člana Alena Hasanagića , s katerim so nekaj let pisali novo zgodbo. In čeprav so se oboževalci sprijaznili, da Steffanio očitno ni več del te skupine, se je čutilo, da manjka vezni člen, ki je pred 20 leti poskrbel, da so imeli fantje ene bolj izvirnih besedil na domači glasbeni sceni. "Nikoli nisem imel zamer do njih, po bolezni sem se popolnoma odklopil, niti jih nisem spremljal kot skupino. V tem času sem postal asket, veliko meditiram in veliko delam na sebi. Zato mi je danes malce čudno, ker je toliko ljudi, počutim se kot Alica v čudežni deželi. A na lepo se človek hitro navadi. Pretakati so se začele energije, ki so nam zelo znane. Vse je enako, kot je bilo, samo teh nekaj gubic več imamo!" (smeh)

Fantje še vedno priljubljeni kot nekoč: na zabavo tudi z berglami

V ljubljanskem Cirkusu so Game Over po dolgem času spet priredili koncert, kakršnega v klubu ne pomnijo že nekaj časa. Nostalgija je tista, ki ljudi povezuje in jim riše nasmehe na obraz. Game Over so s hiti kot so Igra za 2, Ubila si del mene, Naj vedo, Ob tebi, Nihče ni popoln in drugi poskrbeli, da so se mladi (in tisti malo manj mladi) zabavi do zgodnjih jutranjih ur. Čeprav se je klub, ki je včasih obratoval do svita zaprl že malo čez drugo uro zjutraj, se je zdelo, da se je čas za trenutek ustavil v letu 2002.

Fantje so množico dodobra razgreli, oboževalci pa so z idoli svojega otroštva na ves glas prepevali, se gnetli pod odrom, komaj čakali na selfi in prijazen pogled enega od članov. Dekleta in fantje pod odrom so besedila prepevali skupaj s fanti, med pesmimi so nekatera dekleta vreščala, druga so si želele le dotakniti enega od svojih idolov, spet tretji so se kot v deliriju pozibavali ob hitih, ki več kot očitno ne bodo nikoli šli v pozabo.

Mladina, ki je stara približno toliko kot hiti skupine Game Over, so besedila pesmi znali na pamet, koncerta pa so se tako veselili, da je eden od obiskovalcev prišel celo na berglah. Koncerta Game Over, sploh prvič v zadnjih osmih letih, zaradi poškodbe pač ne gre zamuditi!