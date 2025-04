Kako se člani skupine New Game Over spominjajo velike noči iz otroštva? 'Lepi spomini'

Nastop na veliko noč? Člani skupine New Game Over so si ob tem rekli, zakaj pa ne. "Delovna doba mora teči," je v šali dejal član skupine Denis Vučak. "Pri penziji se bo to vse poznalo," je temu še pripomnil Mark Popović. Pred nastopom so se spomnili svojega otroštva in barvanja pirhov skupaj z najbližjimi. "Pri nas doma je bila tradicija, da sva z mamo vsako leto najprej nabrala regrat, potem pa sva pirhe skupaj z rdečo čebulo dala v nogavice in potem sva to ustvarjala. Lepi spomini," se je spomnil Steffanio.