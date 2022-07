Gašper Rifelj v novi pesmi S tabo izlil svojo pozitivo in srečo

Gašper je v zadnjih dveh letih ustvaril več singlov, ki so jih slovenske radijske postaje lepo sprejele. Poleg glasbenega ustvarjanja se lahko pohvali tudi s svojim glasbeno umetniškim centrom, ki deluje na področju Dolenjske. V njem mladi talenti pridobivajo znanje s področja glasbe, plesa in umetnosti. Svoje znanje, ki ga prenaša na mlade upe, je pridobival v Londonu, kjer je končal The Voice College in dobil naziv vokalnega pedagoga.

Slovenski glasbenik Gašper Rifelj predstavlja novo poletno pesem z naslovom S tabo , ki jo sam opisuje z besedami, kot so "lahkotni ritmi, pozitiva, zaljubljenost v življenje, morje, poletje" . Pojasnjuje, da njegova najnovejša skladba govori "o tisti pravi ljubezni, ki se rodi med dvema in za katero verjameš, da bo večna" . Pevec je pri ustvarjanju znova združil moči z Mahirjem Sarihodžićem , ki je bolj poznan kot producent popularnega pevca Dina Merlina .

Tekmovalec druge sezone šova Zvezde plešejo je v zadnjem času zelo zaseden z novim projektom, ki ga pripravlja v svojem glasbenem centru, zato videospota najprej ni nameraval snemati, potem pa je splet naključij pripeljal do tega, da so se z ekipo vseeno na hitro odločili za snemanje. Odšli so na morje in posneli idilične kadre ob vožnji z jadrnico po okolici Pule, ti pa so nastali pod režisersko taktirko Matica Gabriela.

V poletnih mesecih bo Gašper s svojim bendom koncertiral po Sloveniji, kjer ga čakajo nastopi v Novem mestu (22. 7.), Brežicah (30. 7.), Kopru (4. 8.), Ljubljani (11. 8.) in Celju (27. 8.).