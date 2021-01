Gary Barlow namignil na možnost popolne združitve Take That

"Mislim, da bo do tega prišlo, mislim, da bo. To je eden od izzivov, ko si v bandu. Ne veš, kaj se bo zgodilo od albuma do albuma, in to je luštno. Take That je zelo varen prostor, luštno okolje. Zdi se kot varen pristan. Gre za kraj, v katerega se vrneš, ko imaš dovolj poigravanja naokrog in je čas za vrnitev domov," je o ponovni celoviti združitvi nekdaj izredno priljubljene fantovske zasedbe Take Thatza častnik Daily Mirror izjavil 50-letni Gary Barlow.

Peterica je skupino ustanovila leta 1990. Prvi jih je leta 1995 zapustil Robbie Williams, preostali štirje člani pa so nadaljevali s svetovno turnejo, posneli še zadnji singel How Deep Is Your Love in se razšli leta 1996.

Nato so bili povabljeni k snemanju dokumentarca o skupini z naslovom Take That: For The Record in leta 2005 je ponovno dozorela odločitev o združitvi skupine brez Williamsa. Ta si je v vmesnem času zgradil uspešno solo kariero, leta 2010 pa se je Take That ponovno pridružil pri nastajanju šestega studijskega albuma Progress.