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Glasba

Gasos Band: Občinstvo mora domov oditi s pozitivno energijo!

Celje , 29. 06. 2026 12.00 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
B.T.
Gasos Band

Skupina Gasos Band predstavlja avtorski skladbi Vabilo na ples in Motorist 2, s katerima nadaljuje glasbeno odisejado med rockom, popom in dobrimi motorji. Člani delujejo tudi v skupini Noxire, razkrili pa so nam, kako nastajajo njihove skladbe, kaj jim pomeni stik z občinstvom in kakšne imajo načrte za prihodnost.

Štajerska zasedba Gasos Band, ki deluje od leta 2010, je nedavno predstavila skladbi Vabilo na ples in Motorist 2, za kateri so posneli tudi videospota. Zasedbo sestavljajo Marcel (bas, vokal), Filip (kitara) in Drago (bobni). Glasbeniki so širši javnosti znani tudi kot člani skupine Noxire, ki že od leta 1992 ustvarja avtorsko glasbo, medtem ko je Gasos Band usmerjen predvsem v zabavno glasbo, ki jo dopolnjujejo z avtorskimi skladbami in priredbami.

Po glasbenem izrazu se skupina ne omejuje na eno samo zvrst, njihov repertoar sega od rocka do popa, občasno pa si privoščijo tudi skoke v druge glasbene vode. Kot pravijo člani skupine, je njihovo glavno vodilo ustvarjanje pozitivnega vzdušja in dobre zabave, hkrati pa želijo poslušalcem ponuditi tudi kakovostno avtorsko glasbo.

Posebno mesto med njihovimi skladbami ima pesem Motorist, ki je nastala v dveh različicah – rokerski in pop izvedbi pod naslovom Motorist 2. Njihovo eksperimentiranje z različnimi glasbenimi preoblekami iste pesmi je hkrati preizkušanje odziva pri občinstvu, menijo. Besedilo opisuje motorista kot popotnika, ki med vožnjo odkriva lepote Slovenije. Čeprav člani sami niso motoristi, redno nastopajo tudi na motorističnih srečanjih.

Zasedba sicer ostaja zvesta svojim rokerskim koreninam, vendar člani poudarjajo, da sta jim enako pomembna tako sporočilnost pesmi kot sproščena zabava. Njihov cilj je, da se poslušalci ob glasbi dobro počutijo, zaplešejo in obenem začutijo energijo, ki jo je posebej mogoče začutiti na njihovih koncertih.

Skupina skozi vse leto nastopa na javnih in zasebnih dogodkih, ob tem pa ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje izdala tudi album, na katerem bi zbrala svoje avtorske pesmi in priredbe. "Vsem poslušalcem želimo veliko pozitivne energije ter vas vabimo, da obiščete katerega od naših prihodnjih koncertov," sporočajo člani zasedbe.

Gasos Band Vabilo na ples Motorist 2

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