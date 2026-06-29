Gasos Band: Občinstvo mora domov oditi s pozitivno energijo!

Štajerska zasedba Gasos Band, ki deluje od leta 2010, je nedavno predstavila skladbi Vabilo na ples in Motorist 2, za kateri so posneli tudi videospota. Zasedbo sestavljajo Marcel (bas, vokal), Filip (kitara) in Drago (bobni). Glasbeniki so širši javnosti znani tudi kot člani skupine Noxire, ki že od leta 1992 ustvarja avtorsko glasbo, medtem ko je Gasos Band usmerjen predvsem v zabavno glasbo, ki jo dopolnjujejo z avtorskimi skladbami in priredbami.

Po glasbenem izrazu se skupina ne omejuje na eno samo zvrst, njihov repertoar sega od rocka do popa, občasno pa si privoščijo tudi skoke v druge glasbene vode. Kot pravijo člani skupine, je njihovo glavno vodilo ustvarjanje pozitivnega vzdušja in dobre zabave, hkrati pa želijo poslušalcem ponuditi tudi kakovostno avtorsko glasbo. Posebno mesto med njihovimi skladbami ima pesem Motorist, ki je nastala v dveh različicah – rokerski in pop izvedbi pod naslovom Motorist 2. Njihovo eksperimentiranje z različnimi glasbenimi preoblekami iste pesmi je hkrati preizkušanje odziva pri občinstvu, menijo. Besedilo opisuje motorista kot popotnika, ki med vožnjo odkriva lepote Slovenije. Čeprav člani sami niso motoristi, redno nastopajo tudi na motorističnih srečanjih.