Gašper in Primož sta odločno zakorakala na novo glasbeno pot

Skupino 2B je zaradi razhajanj v glasbenih preferencah in viziji zapustil basist Jernej Mihelič, ki bo glasbeno pot nadaljeval samostojno. 2B je tako skladno z imenom po novem duet. Prekinitev skupnega ustvarjanja v bendu pa nikakor ne pomeni konca njihovega sodelovanja in prijateljevanja, saj, kot sta dejala Primož in Gašper Mihelič, se bodo družili še naprej in upajo, da bodo kmalu naredili kak dober jam session, saj so bratje in sosedje hkrati.

O načrtih dueta sta Primož in Gašper povedala: "2B se bova v prihodnosti usmerjala k moderni produkciji elektro popa, v katerem se oba najbolj znajdeva in tudi obema najbolj dogaja. Všeč nama je raziskovanje glasbe, nanjo gledava zelo široko, zmeraj rada eksperimentirava in iščeva nove zvoke. Veliko stvari sva se naučila v vsej pretekli kilometrini, ki smo jo 2B prehodili kot band treh bratov, veliko ur in vloženega truda je bilo namenjeno samemu izoblikovanju tega, kar danes 2B predstavlja."

Skladbo in njen pomen je Gašper Mihelič opisal: "Nerad govorim o svojih besedilih, raje vidim, da si vsak ustvari svojo sliko in zgodbo tega, kar sam začuti ob pesmi … Sam ambient, ki ga skladba odraža, je mogoče na prvi pogled zasanjano molovski in tudi malo temačen, če pa pesem poslušaš bolj široko, z odprtim srcem in prazno glavo, lahko doživiš in vidiš vso to svetlost, pozitivo, sporočilo in lepoto, ki se skrivata v pesmi. To pa prepuščava poslušalcem."