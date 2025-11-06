Gašper Rifelj: Če pokažeš čustva, tvegaš, da te kdo rani

"Glasbo in besedila pišem sam in res delam neobremenjeno. Ta proces me pravzaprav sprošča, ker delam glasbo zato, ker v njej uživam, ker imam to rad, ker je to moj način življenja," pravi Gašper Rifelj in dodaja: "Ne razmišljam več o tem, kakšno glasbo bi moral delati, da bi bil bolj poslušan ali prepoznaven. Delam to, kar je všeč meni, ne to kar bi moral delati po pravilih algoritmov."

Gašper Rifelj predstavlja videosppot za pesem Ranjena. FOTO: NeoVisuals icon-expand

V pesmih, ki bodo del njegovega novega albuma, se prepletajo osebne zgodbe in izkušnje. "Vse pesmi so moje življenjske zgodbe, izhajajo iz mene," pove Gašper. Tudi pesem Ranjena je ena izmed njih. Govori o ljubezni, ranah in pogumu. Pripoveduje zgodbo dveh oseb, ki se najdeta, se močno zaljubita, nato pa se sprašujeta, zakaj sta se sploh srečala. "Mogoče zato, da drug drugemu celita rane," razmišlja Gašper, ki verjame, da se ljudje vedno najdemo z namenom.

Pesem je tudi opomnik o ranljivosti in o tem, da ni nič narobe, če si ranljiv. "Če pokažeš čustva, tvegaš, da te kdo rani. A pogumen si takrat, ko to vseeno storiš," dodaja. Po njegovih besedah danes na družbenih omrežjih vse deluje popolno, vsi kažemo le lepe trenutke, zgodbe s srečnim koncem, redko pa kdo pokaže, da ga kaj boli ali da ga je nekaj zlomilo. Ranjena zato govori o tem, da si priznamo, da smo samo ljudje, da nas lahko boli in da to ni nič sramotnega.

Videospot posnel v Italiji

Gašper je želel, da pesem ostane preprosta, brez odvečnih dodatkov in pretiravanja. Z Miho Goršetom in Jernejem Kržičem so aranžma oblikovali tako, da sta v ospredju melodija in besedilo, ki nosita glavno sporočilo pesmi. "Hoteli smo, da pesem zveni iskreno in naravno, brez nepotrebnih okraskov," pravi Gašper. Videospot so posneli na plaži v Italiji, v sproščenem vzdušju med ljudmi, ki so mu blizu.

Gašper Rifelj je videospot posnel v Italiji. FOTO: NeoVisuals icon-expand