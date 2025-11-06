Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Gašper Rifelj: Če pokažeš čustva, tvegaš, da te kdo rani

Ljubljana, 06. 11. 2025 18.41 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Gašper Rifelj je izdal nov videospot za pesem Ranjena, s katero napoveduje svoj drugi studijski album. Tokrat se je k ustvarjanju vrnil popolnoma iskreno, sproščeno in brez pritiska.

"Glasbo in besedila pišem sam in res delam neobremenjeno. Ta proces me pravzaprav sprošča, ker delam glasbo zato, ker v njej uživam, ker imam to rad, ker je to moj način življenja," pravi Gašper Rifelj in dodaja: "Ne razmišljam več o tem, kakšno glasbo bi moral delati, da bi bil bolj poslušan ali prepoznaven. Delam to, kar je všeč meni, ne to kar bi moral delati po pravilih algoritmov." 

Gašper Rifelj predstavlja videosppot za pesem Ranjena.
Gašper Rifelj predstavlja videosppot za pesem Ranjena. FOTO: NeoVisuals

V pesmih, ki bodo del njegovega novega albuma, se prepletajo osebne zgodbe in izkušnje. "Vse pesmi so moje življenjske zgodbe, izhajajo iz mene," pove Gašper. Tudi pesem Ranjena je ena izmed njih. Govori o ljubezni, ranah in pogumu. Pripoveduje zgodbo dveh oseb, ki se najdeta, se močno zaljubita, nato pa se sprašujeta, zakaj sta se sploh srečala. "Mogoče zato, da drug drugemu celita rane," razmišlja Gašper, ki verjame, da se ljudje vedno najdemo z namenom.

Pesem je tudi opomnik o ranljivosti in o tem, da ni nič narobe, če si ranljiv. "Če pokažeš čustva, tvegaš, da te kdo rani. A pogumen si takrat, ko to vseeno storiš," dodaja. Po njegovih besedah danes na družbenih omrežjih vse deluje popolno, vsi kažemo le lepe trenutke, zgodbe s srečnim koncem, redko pa kdo pokaže, da ga kaj boli ali da ga je nekaj zlomilo. Ranjena zato govori o tem, da si priznamo, da smo samo ljudje, da nas lahko boli in da to ni nič sramotnega.

Videospot posnel v Italiji

Gašper je želel, da pesem ostane preprosta, brez odvečnih dodatkov in pretiravanja. Z Miho Goršetom in Jernejem Kržičem so aranžma oblikovali tako, da sta v ospredju melodija in besedilo, ki nosita glavno sporočilo pesmi. "Hoteli smo, da pesem zveni iskreno in naravno, brez nepotrebnih okraskov," pravi Gašper. Videospot so posneli na plaži v Italiji, v sproščenem vzdušju med ljudmi, ki so mu blizu. 

Gašper Rifelj je videospot posnel v Italiji.
Gašper Rifelj je videospot posnel v Italiji. FOTO: NeoVisuals

Snemanje videospota je bilo za Gašperja posebno tudi zato, ker sta se mu pridružila njegova otroka, stara skoraj šest in štiri leta. Tokrat sta prvič zares razumela, kaj oče počne, in bila del zgodbe, ki jo ustvarja. "Zdaj že točno vesta, kaj delam," pove z nasmehom. "Bila sta z nami na snemanju, aktivna, navdušena, polna energije. To mi res veliko pomeni." Gašper pravi, da je bil med snemanjem sproščen in srečen, saj ga otroka spominjata, zakaj ustvarja glasbo. "Ko vidiš svojega otroka, kako te s ponosom in z iskricami v očeh opazuje pri tem, kar počne, se zaveš, da delaš nekaj prav," zaključi.

gašper rifelj ranjena pesem videospot
Naslednji članek

Maksim Mrvica znova v Ljubljani

SORODNI ČLANKI

Gašper Rifelj o Maroku: Občutek imam, kot da sem tukaj že kdaj živel

Gašper Rifelj: V odnosih je treba biti iskren

Gašper Rifelj začenja novo leto z izdajo pesmi in videospota Sanjam

Gašper Rifelj z novo pesmijo: Prišel sem do točke, ko iščem nekaj več

Gašper Rifelj se vrača na glasbeno sceno

Gašper Rifelj v novi pesmi S tabo izlil svojo pozitivo in srečo

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330