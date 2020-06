Gašper Rifelj in Jana Šušteršič predstavljata 'Moje dobro in slabo'

O nastanku skladbe je Gašper povedal: "Ko sva se z Nerminom Puškarjem zaprla v studio in začela ustvarjati moj album, je bila moja želja, da bi bil na albumu vsaj en duet. Takoj, ko sem slišal prve akorde skladbe 'Moje dobro in slabo', sem začutil nekaj več, nekaj, kar mi je dvignilo kocine. Želel sem si, da jo zapojem z nekom, ki bo skladbo začutil na podoben način kot jaz in to se je zgodilo z Jano .''

Gašper je vedel, da bo pesem lepo zaživela, ko jo sta z Jano prvič zapela skupaj: ''Ko sva v studiu združila moči, smo se vsi strinjali, da je to prava kombinacija in sedaj, ko je pesem dobila končno verzijo, se je to samo še potrdilo.'' Pevec, ki je nastopil tudi v šovu Zvezde plešejo, ima za glasbeno kolegico samo lepe besede: ''Poleg izjemne glasbenice je Jana tudi krasna oseba, topla, prijetna in vedno razigrana. Vesel sem, da sva se spoznala ter da bo s svojim znanjem in glasom še dodatno obogatila moj prihajajoči album."

Svoje navdušenje nad sodelovanjem je izrazila tudi Jana:"Pesem, tim, ki je na njej delal in Gašperjeva predanost so tisto, kar me je prepričalo k sodelovanju. Gašper ve, kaj želi, trdo dela in ima veliko za povedati in podeliti. Z veseljem sem sodelovala in doprinesla k ustvarjanju njegovih sanj.'' O skladbi pa je zmagovalka šova Slovenija ima talent povedala: ''Pesem Moje dobro in slabo je iskrena, nežna, igriva in topla zgodba, v kateri se nas ogromno lahko najde. Mislim, da je v današnjih časih, ko je velik del naših življenj instant, smiselno, da ljudi spomnimo na to, kako pomembno je, da pri stvareh, sanjah in ljudeh, v katere verjamemo, ne odnehamo pri prvem kamenčku spotike, ampak se s celim srcem trudimo zanje in si jih izborimo. Za konec pa je simpatična pevka dodala še: ''V užitek je bilo sodelovati na tem projektu in srčno upam, da bodo poslušalci začutili energijo, s katero smo to pesem ustvarili."