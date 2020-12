Gašper Rifelj in Maja Geršak s sinom v novem videospotu

"Zaradi časa, v katerem živimo, sva se z Majo odločila narediti ta korak, da svoj svet 'odpreva' tudi drugim ljudem in jih spomniva na stvari, ki so nama pomembne: nasmeh, pogled, ljubezen in zaupanje v družino. Tega nam ne more nihče vzeti,"je povedal Gašper Rifelj ob izidu najnovejšega videospota za pesem Samo tvoj, v katerem sta si z Majo Geršak, njegovo partnerico, prvič javno izkazala ljubezen. Za piko na i pa je v videospotu tudi njun sinček Brin, ki je novembra dopolnil šest mesecev.