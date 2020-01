Gašper Rifelj izdal novo pesem kot večni spomin na njegovo pokojno babico

"Nekaj dni po smrti svoje babice sem začutil, da mi bo lažje, če bom ustvarjal, če bom svojo žalost izrazil skozi pesem. Nastala je skladba Angel, ki vam jo danes na njen 92. rojstni dan predstavljam kot večni spomin na mojo zlato staro mamo.Naj bo ta pesem lep spomin na vse ljudi, ki so nekoč bili z nami in bodo zdaj za vedno v naših srcih,"je ob izidu nove pesmi z naslovomAngelpovedal Gašper Rifelj , ki dokončuje svoj prvi album, ta bo predvidoma izšel v začetku aprila.

Po delovnem decembru, ko je poleg glasbenih nastopov imel več kot 15 predstav muzikala Ljubezenske prevare, v katerem igra, je začel še en projekt. V Novem mestu ter Šentjerneju je odprl pevski studio, v katerem poučuje solopetje za vse generacije.

"Vesel sem, da svoje izkušnje in znanje, ki sem ga pridobil, lahko delim z ljudmi. Sam verjamem v to, da je petje čudovita terapija za vsakogar od nas in da se petja lahko vsak nauči v okviru svojih zmožnosti. Ob izidu svoje zelo osebne skladbe vam želim srečno, zdravo in ustvarjalno leto 2020. Naj bo to čudovito leto za vse nas."