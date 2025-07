Gašper Rifelj o Maroku: Občutek imam, kot da sem tukaj že kdaj živel

Maroko se mu je za snemanje videospota zdel logična izbira. Želel si je nekaj vizualno močnejšega, z barvami, soncem in kontrasti. A snemanje ni bilo preprosto. Temperature so se povzpele nad 45 stopinj Celzija, do posameznih lokacij so se vozili tudi po tri ure, urnik je bil naporen, razmere pa daleč od idealnih. "Maroko se mi zdi tak barvit, eksotičen. Te barve sem želel ujeti v videospot, ko pa sva se z Jako, s katerim prvič snemava skupaj, odločala o lokaciji, je bil Maroko prva izbira. Raj smo prenesli iz Maroka," nam je o izbiri lokacije povedal pevec in dodal: "Najbolj me je šokiral kulturni šok. Ko greš enkrat v takšno deželo kot je Maroko, vidiš, da ljudje živijo popolnoma drugače kot živimo mi. Že higienski standardi so tukaj čisto drugačni kot pri nas, v Sloveniji. Slovenci bi morali iti kdaj tudi v kakšno takšno državo kot je Maroko, saj ko pride človek nazaj, se zaveda, kako lepa je naša dežela."

Med snemanjem so doživeli tudi prometno nesrečo. Avto so parkirali ob cesti pred resortom, kjer jih je lastnik povabil na tradicionalni čaj. Le nekaj minut pozneje se je v vozilo zaletel motorist in poškodoval zadnji del avtomobila. Glasbenik opisuje, da je nesrečo spremljal precejšen kulturni šok, saj je pričakoval drugačne reakcije. A izkušnja je bila povsem nasprotna. "Motorist je ostal na kraju nesreče, vse priznal, prišla je policija in se lotila zapisnika. Nihče se ni jezil, vse so rešili mirno. Po vsem skupaj so nas celo povabili na kosilo. Ta njihova odprtost me je res presenetila," je o nesrečnem dogodku pripovedoval pevec in dodal, da ga je obisk Maroka zaznamoval tudi širše. Prometni kaos, pomanjkanje reda in osnovne infrastrukture, ki smo je v Sloveniji vajeni, so ga sprva presenetili, nato pa se je osredotočil na to, kar je tam čutil. In to je bila povezanost. Ljudje so se odzivali drug na drugega, ustavljali, pomagali, vzpostavljali stik, nam je še opisal svoja doživljanja Rifelj.