Gašper Rifelj o prihodnosti: Oba si želiva poroke

Slovenski glasbenik Gašper Rifelj, ki smo ga spoznali v drugi sezoni oddaje Zvezde plešejo, je pred kratkim izdal novo pesem Dan za metulje. Pesem je poklon vsem parom, ki stopajo na skupno življenjsko pot, Gašper pa nam je med pogovorom za 24ur.com razkril, da si tudi sam želi poroke.

Čeprav si Gašper Rifelj nekega dne želi tudi sam stopiti pred oltar, priljubljeni pevec že z veseljem pričakuje letošnjo sezono porok, ko bo lahko na povabilo drugih parov pri obredih končno zapel tudi svojo pesem. Povedal nam je, da je koledarček s termini za nastope poln, po navadi pa na poroki zapoje tri ali štiri pesmi v akustični izvedbi pri obredu ali pa z bendom pripravijo celoten repertoar za 'žur'.

icon-expand Gašper Rifelj FOTO: Matic Gabriel

Pred izidom pesmi Dan za metulje je bila pevčeva najljubša ljubezenska pesem Vjeruj v ljubav Oliverja Dragojevića, izpostavil pa je, da imamo tudi Slovenci veliko lepih pesmi, kot sta tudi Dan ljubezni in Le s teboj. "Pesem Dan za metulje je nastala zelo spontano. Igor Pirkovič, ki je avtor besedila, mi ga je predstavil ob kavi. Doma sem se usedel za klavir in pesem uglasbil. Ko sem jo zapel svojim prijateljem in družini, sem ob prepevanju opazil njihove solzne oči in takoj vedel, da sva naredila pravo pesem. Vse skupaj je zapakirano v glasbeno obleko, ki tudi meni poboža srce. Zvoki harmonike, mandolin in kitare mi pričarajo lepe spomine na druženja, ki jih v tem času vsi tako pogrešamo.

Moja tiha želja je, da bi se pesem dotaknila čim več src, in komaj čakam, da se začne letošnja poročna sezona, da jo bom lahko zapel bodočim mladoporočencem. Hkrati upam, da bo pesem parom v navdih in da jim bo dajala pogum tudi takrat, ko morda ne bo šlo vse tako, kot bi moralo iti, tako da se bodo spomnili na tisti dan, ko so si obljubili večno zvestobo,” je o svoji novi pesmi povedal pevec. Gašper nam je zaupal, da si tudi sam želi poroke, vendar je za zdaj še ne načrtuje, saj imata oba s partnerico veliko sorodnikov, za katere si želita, da bi bili takrat prisotni: "Oba si želiva poroke." Poroka tako ostaja le želja, dokler se trenutne razmere ne umirijo in ukrepi sprostijo. Vsekakor pa na dan svoje poroke ne bo v vlogi glasbenika, temveč izključno ženina.

icon-expand Gašper Rifelj je pred kratkim izdal novo ljubezensko pesem. FOTO: Matic Gabriel

Čeprav je lani približno polovica porok odpadla, pa je bilo na vseh porokah "prijetno in fajn", nam je povedal pevec. Letošnji datumi so že zapolnjeni, kaj se bo v resnici zgodilo in koliko načrtovanih nastopov bo izvedenih, pa je odvisno od ukrepov. Ob tem je glasbenik dodal, da si želi, da bi se razmere za vse, ki delajo dogodke, končno umirile in bi dobili navodila, da lahko tudi sami začnejo delati. Še ena izgubljena sezona bi bila katastrofa, nam je povedal Rifelj. Koronsko leto pa ni bilo čisto izgubljeno. Gašper nam je zaupal, da je bil v tem času zelo ustvarjalen in je posnel svoj prvi album, ki je že dobil fizično obliko. Na njem bo tudi pesem Dan za metulje. Z bendom se trenutno posvečajo vajam in že komaj čakajo, da ga na promocijski turneji predstavijo tudi v živo