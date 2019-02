Gašper Rifelj s Kvatropirci prepeva o ljubici 

Priljubljeni glasbenik je namreč moči združil s priljubljeno vokalno skupino Kvatropirci , s katerimi se je takoj ujel. "Fante spremljam že nekaj časa in zelo mi je všeč, kako skupaj zvenijo in zapojejo. Že nekaj časa sem imel željo po sodelovanju z Kvatropirci in sem vesel, da so fantje bili za stvar in za skupni projekt," je povedal Gašper, ki je s priljubljeno skupino posnel novo pesem.

Gašper in Kvatropirci so skupaj predelali eno izmed najlepših slovenskih ljubezenskih balad, pesem Jana Plestenjaka , Moja ljubica. "To je ena izmed mojih najljubših skladb in vesel sem, da smo jo posneli skupaj. Pesem govori o ljubezni, zato je idealen čas ravno zdaj, ko je pred vrati Valentinovo, saj bo tako še bolj zaživela kot romantična pesem," je povedal Gašper, ki je z ekipo pesmi želel vdihniti novo življenje in jo posodobljeno podariti svoji publiki.



Kvatropirci, ki so v pesmi ne samo peli, pač pa aktivno sodelovali pri vokalnih aranžmajih in studijskem snemanju, so o sodelovanju povedali naslednje: "Zelo smo bili veseli povabila k sodelovanju. Gašper je srčen človek in z njim je užitek delati. Pesem je enostavno odlična in uživali smo tako v ustvarjanju kot snemanju vokalov v studiu in videospota na izredni lokaciji." Fantje so namreč videospot snemali v zapuščeni hiši ob solinah na Primorskem, kjer seveda ni manjkalo smeha, dobre volje in prijateljske energije.



Gašper in Kvatropirci tako v času Valentinovega predstavljajo odlično priredbo in prenovljen hit, pesem Moja ljubica, ki jo bomo Slovenke in Slovenci v novi preobleki več kot ponosno peli še dolgo.