Gašper Rifelj svojo pesem predstavil še v akustični verziji

Gašper, ki je leta 2018 tekmoval v šovu Zvezde plešejo, se zahvaljuje vsem, ki ga podpirajo na njegovi poti do uspeha: "Dragi moji zvesti poslušalci, glasbeni uredniki in vsi, ki me že nekaj let podpirate na moji glasbeni poti. V veliko veselje mi je, da trenutno ustvarjam nove pesmi, ki jih bom kmalu delil z vsemi vami. Do takrat pa vam želim lepo poletje."

To poletje je za mladega glasbenika še posebej delavno, saj poleg albuma pripravlja nastop, kjer bo v duetu zapel s pevko Evo Boto. Jeseni ga znova čakajo gledališki odri, saj se v vlogi leva Alexa vrača z muzikalom Madagascar, ki navdušuje množice po vsej Sloveniji. Konec oktobra pa bo zaigral tudi v čisto novem romantičnem muzikalu, v katerem bodo nastopili tudi nekateri izjemnimi slovenskimi igralci.