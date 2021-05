Gašper Rifelj v novi pesmi združil ljubezen in ples

Slovenski glasbenik Gašper Rifelj, ki smo ga spremljali v šovu Zvezde plešejo, predstavlja novo pesem Tvoje ime, ki govori o nedokončani ljubezni med parom, ki se je razšel, a je med njima ostala iskrica. Pandemične razmere je Gašper izkoristil za snemanje videospota v praznih Benetkah, ki so pričarale ljubezensko vzdušje v sicer dinamičnih plesnih ritmih.

Gašper Rifeljje v svoji novi skladbi Tvoje ime združil ljubezen in ples. Povedal je, da pesem govori o nerazčiščeni preteklosti, ko po koncu ljubezenskega razmerja fant ali punca še nista prebolela ljubljene osebe: "Zgodba govori o paru, ki se je razšel, a je kljub razhodu še ostalo nekaj iskric, ki zagorijo vedno, ko se ponovno srečata,” je pojasnil 30-letni pevec, ki je imel v preteklosti podobno izkušnjo: "V pesmi izpostavljam svojo situacijo iz preteklosti, saj se mi je nekaj podobnega nekoč že zgodilo. Na splošno je veliko razmerij, ki se na žalost končajo, preden je odnos med partnerjema dokončno razčiščen, nato pa oba živita ‘na pol’. Želiš si, da bi bilo drugače, a ti morda ego ali kaj drugega ne dopušča, da bi šel čez to."Novomeščan je navdih za pesem črpal pri ljudeh, ki so mu na koncertih zaupali svoje občutke: "Veliko ljudi mi je na koncertih povedalo svoje zgodbe, kako so šli z nekom narazen, a so med njima ostale nerazčiščene, odprte stvari."

icon-expand Gašper Rifelj bo jeseni izdal nov glasbeni album. FOTO: You Tube

Ljubezenska zgodba v lahkotnih poletnih ritmih Kljub temu da gre za pesem o odprtih ljubezenskih ranah, pa so ritem, melodija in aranžma pesmi lahkotni in primerni za poletne dni. "Sporočilo pesmi sem zapakiral v plesno, lahkotno zgodbo in verjamem, da bo ‘luštna’ poskočnica za poletne dni," je povedal Gašper, ki je pri ustvarjanju skladbe sodeloval s svojo stalno ekipo: pod avtorstvo glasbe se je podpisal Nermin Puškar, besedilo je napisala Eva Klinc, za aranžma pa je poskrbel Mahir Sarihodžić - Maki. Tvoje ime je četrti singel v nizu skladb, ki napovedujejo Gašperjev nov album, za katerega upa, da bo lahko izšel jeseni. Album bi namreč že moral biti izdan, a je tudi slovenskemu glasbeniku pandemija prekrižala načrtovane poti. Superfinalist šova Zvezde plešejo kljub temu ostaja optimističen: "Stvari se k sreči že premikajo na bolje in verjamem, da bom lahko čez poletje že nastopal po Sloveniji in album promoviral svojim poslušalcem v živo."

Snemanje videospota na praznih beneških ulicah Novo poletno skladbo spremlja tudi videospot, ki je nastal v Benetkah pod režisersko taktirko Matica Gabriela, s katerim je Gašper v preteklosti sodeloval pri skladbi Dan za metulje. Glasbenik si je Benetke izbral zaradi ljubezenskega ozračja, ki ga je želel pričarati s pesmijo: "Ko sem poslušal pesem, je bila moja prva misel in želja, da bi videospot posneli v Benetkah. Mesto ima namreč ljubezenski ‘žmoht’ in strast." Pot do Benetk je bila dolga tako dobesedno kot tudi metaforično, saj so imeli s snemalno ekipo zaradi ukrepov proti koronavirusu veliko težav, tako da je Gašper na koncu že skoraj obupal nad svojo prvotno željo: "Bilo je ogromno birokratskih težav in veliko dela s pridobivanjem vseh dovoljenj. Na koncu sem že skoraj obupal in mislil, da nam ne bo uspelo." A na koncu se je vse dobro izteklo, saj se je snemanje izkazalo za edinstveno izkušnjo, ki je slovenski glasbenik nikoli ne bo pozabil: "Zelo sem vesel, da sem vztrajal. V Benetkah smo imeli res fantastičen dan, saj smo posneli zelo lepe kadre. Ponosen sem na celotno ekipo,"je navdušeno povedal Gašper in dodal, da je bila izkušnja snemanja v času pandemije edinstvena, saj so bile ulice skoraj popolnoma prazne: "Večkrat sem bil v Benetkah in vedno je bila gneča. V času korone pa je bila ta slika popolnoma drugačna. Benetke so bile prazne in to mi bo za vedno ostalo v spominu. Ko prideš v mesto in ni nikjer nikogar, je to res nekaj čarobnega."Pri videospotu sta sodelovala tudi plesalca Tjaša Žibertin Tim Klemenčič, ki sta pesmi dodala energijo in plesne korake.

icon-expand Gašper Rifelj je videospot za novo pesem snemal v Benetkah. FOTO: You Tube

Sin je ob prvem poslušanju pesmi zaplesal Eden izmed prvih, ki je pesem ‘odobril’, je bil Gašperjev sin, ki se je ob plesnih ritmih takoj razživel: "On ima v sebi ‘groove’, saj se ob glasbi takoj začne vrteti in migati. Takoj sem vedel, da je to dober znak, da mu je pesem všeč,"je ponosni oče povedal o svojem sinu Brinu, ki je plesni talent zagotovo dobil po svoji materi, profesionalni plesalki Maji Geršak. Novomeščan je povedal, da ga družina na njegovi poti vedno podpira: "Družina me vedno sprejema. Ponosni so name in na moje delo. Vidijo, da kot izvajalec vsako leto rastem, in to mi je najbolj pomembno–da iz leta v leto napredujem, pišem boljše pesmi, takšne, ki jih bolj čutim, v katerih črpam iz svojega življenja. To je moja vizija in moj cilj."