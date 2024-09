Gašper Rifelj z novo pesmijo: Prišel sem do točke, ko iščem nekaj več

Gašper Rifelj na svoj rojstni dan predstavlja novo pesem z naslovom Obstaja nekaj več in ob tem napoveduje izid albuma, ki bo izšel čez eno leto. "Pesem Obstaja nekaj več je naslovna pesem mojega prvega albuma in jo svojim poslušalcem skupaj z videospotom podarjam na svoj rojstni dan. Gre za pesem v nekoliko bolj latino plesnih ritmih, ki govori o prvi kemiji med dvema osebama," je povedal pevec.

"Skozi leta, skozi svoje odraščanje in iskanje sebe sem prišel do točke, ko tako v svoji poslovni karieri kot tudi v zasebnih odnosih iščem nekaj več. Včasih mi ni bilo pomembno, s kom vse sem delil svojo energijo in komu vse sem namenil svoj čas. Danes, verjetno že zaradi svoje očetovske vloge, na življenje gledam drugače in svoj prosti čas namenim ljudem, ki mi dajejo še več zagona za ustvarjanje. Hkrati pa sem neizmerno hvaležen za ljudi, ki v moje življenje prinašajo pristne in iskrene odnose," je še povedal Gašper Rifelj.

Glasbenik je z ekipo videospot posnel v enem izmed ljubljanskih klubov. V videospotu je glavno žensko vlogo odigrala izjemna Alexandra Averkieva, Rusinja, ki zadnja leta kroji svetovni plesni svet, se je na snemanju zelo dobro znašla in vživela v pesem in vlogo. Gašper pa si to, da se je Alexandra odzvala njegovemu vabilu, štel v posebno čast. "Nekaj vroče energije je dodal še kubanski bruhalec ognja in moj zvesti bend, ki me spremlja na vseh mojih nastopih," je še povedal pevec.

Poleg glasbe je glavna ljubezen Gašperjevega življenja njegova družina. Na svojih družbenih omrežjih rad deli utrinke iz zasebnega življenja, poletje pa so z družino tudi letos preživeli v kampu."Ogromno mi pomeni, da smo lahko v stiku z naravo, zato že tretje leto zapored hodimo z avtodomom kampirat na morje. Tak način dopusta nam zares ustreza, saj si oba z Majo lahko napolniva baterije, pozabiva na skrbi in preprosto uživava v družbi drug drugega in najinih otrok. Lahko rečem, da so (otroka in partnerka, op. a.) moj navdih pri ustvarjanju glasbe, ki prihaja iz mojega srca, in za takšne trenutke si rad rečem, da je vredno in da obstaja nekaj več."