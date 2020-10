Gašper Rifelj z novo pesmijo: Zapojem jo tudi sinu Brinu

Gašper Rifelj je pevec, ki smo ga lahko pred dobrima dvema letoma od bližje spoznali tudi v šovu Zvezde plešejo, kjer je prišel vse do finala, a mu je zmaga na koncu žal ušla. Gašper je prav tam spoznal Majo Geršak, profesionalno plesalko, s katero ima zdaj šestmesečnega sina Brina. Gašper svojemu 'malemu junaku', kot ga naziva sam, večkrat zaigra na klavir in tudi zapoje. Katero pesem Brin v zadnjem času največkrat sliši? Gašperjevo novo Vse do neba: "Trenutno največ pojemo nove skladbe, ki bodo na prihajajočem albumu, mu pa zadnje dni največkrat zapojem svojo novo Vse do neba, na katero skoraj že malo zapleše. Res je lepo videti malo bitje, ki že reagira na svet okoli sebe."

'Očetovstvo je tista pika na i'

Sicer nasmejani Dolenjec pravi, da ga je starševstvo utrdilo, naredilo bolj odločnega in bolj suverenega. "Vse, kar sem morda do zdaj pogrešal pri sebi, se je nekako postavilo na pravo mesto. Napredovanje sicer ne pride kar čez noč. Za to je treba ogromno dela in vztrajanja, a sem vesel, da sem nekako ob sebi našel prave ljudi, ki mi pomagajo skozi ta proces. Hvaležen sem tudi staršem, da so me vzgojili v človeka, ki vedno vztraja do konca, saj mi ta vrlina prinaša moč tudi takrat, ko ne gre vse po načrtu. Očetovstvo je bila le še tista pika na i. Danes na oder stopim bolj suvereno in bolj zaupam vase."Gašper pravi, da doma z Majo in Brinom nenehno plešejo in pojejo, da so dnevi vedno razigrani in da se sinu rad posveti tudi glasbeno. Predvsem jutra so tista, ko se glasbenik in njegov sin najbolj povežeta: "Po navadi ga vzamem v naročje in se skupaj usedeva za klavir ter zaigrava kakšno skladbico. Zvok klavirja mu je všeč in že navihano pritiska na tipke. Moje petje odobrava z nasmehom tako, da je to kar dober znak (smeh)." Sicer o tem, ali bo Brin postal zvezda muzikalov, saj bo odraščal tako z glasbo kot s plesom, Gašper ne razmišlja:"Predvsem si želim Brinu dati vrednote, ki so meni pomembne kot človeku, in ga spodbujati pri stvareh, ki ga bodo zanimale, in če bo to petje ter ples, bo zagotovo dobil vso mojo podporo."