Gašper Rifelj z zimsko pesmijo Čakaj me

"Čakaj me ni klasična balada, ampak je pesem, ki je enostavno primerna za ta decembrski čas. Prijatelji, toplina, vračanje domov...vse to so občutki, ki so decembra poudarjeni in leto sem želel zaključiti s pesmijo, ki bi opisala vse to. Petru Novljanu je uspel odličen tekst in mislim, da nam je z ekipo uspela zelo lepa pesem, ki upam, da bo všeč tudi poslušalcem," je Gašper Rifelj pokomentiral pesem Čakaj me in njen nastanek.