Gašper Rifelj začenja novo leto z izdajo pesmi in videospota Sanjam

"Skladba Sanjam ima zame zelo pomembno mesto, saj sem s to pesmijo nekako začrtal glasbeno smer, s katero želim nadaljevati svojo kariero. Je ena najbolj iskrenih pesmi, ki sem jih kadarkoli napisal. Govori o nepričakovanih situacijah v življenju, za katere je odvisno od nas samih, kako jih bomo sprejeli. Včasih se vse ne zgodi tako, kot si morda v tistem trenutku želimo, a vse to so izkušnje in na koncu se vedno zgodi tako, kot nam je namenjeno. Pomembno je, da nikoli ne izgubimo upanja in da si predvsem dovolimo sanjati. Verjamem, da nas življenje vedno pripelje do točke, ki nam je namenjena," je o novi pesmi povedal Gašper Rifelj .

Za novo pesem je posnel videospot, ki ga je režirala fotografinja in režiserka Mimi Antalovič. Posnet je bil na otoku Pag, ki s svojo surovo pokrajino simbolično odseva tematiko pesmi – sanje, nepredvidljivost in lepoto trenutkov. Rifelj razkriva, da je bil snemalni dan kljub vetrovnemu vremenu poln dobre energije, vmes pa so morali reševati tudi zabavno zagato z manjkajočimi oblačili. "Nekje na sredini poti do Paga sem se spomnil, da sem pozabil doma črne pulije in majice, ki naj bi jih imel oblečene pod plaščem. Tako smo potem pred začetkom snemanja po celotnem otoku iskali trgovino, kjer bi lahko kupil navadno črno majico. Lahko si predstavljate, da je to izven sezone kar velik izziv. S Paga sem torej prinesel nov videospot in dve novi črni majici," je še povedal.