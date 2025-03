Gašper Rifelj: V odnosih je treba biti iskren

OGLAS

"To je skladba, ki bo na mojem drugem albumu, na katerem bom predstavil samo avtorske pesmi, ki govorijo o mojem življenju, ki sem ga doživel do 34. leta. V tem času sem doživel tudi ignoranco, zdi se mi, da človek slej kot prej spozna to, ne glede, ali je to v partnerskem odnosu ali je to med prijatelji, v družini. To so močna čustva, ki ne prinesejo neke lepote, lahko pa nas ogromno naučijo," nam je o novi pesmi, ki nosi naslov Ignoranca, povedal pevec Gašper Rifelj.

Gašper Rifelj FOTO: Mimi Antolović icon-expand

"Govori o nekem odnosu. Zgodilo se mi je že, da včasih gojiš čustva do koga, a se zgodba ni razpletla tako, kot bi si želel, ampak na koncu čas vedno pokaže, da se stvari zgodijo tako, kot se morajo. Tudi pri meni je bilo na koncu tako," je še dodal Rifelj. Pevec o tem, kako je najlažje preboleti nekoga, svetuje: "Tako, da žaluješ. Pustiš si, da si žalosten, da tečejo solze, ampak vedno greš na boljše. Danes sem obdan z ogromno ljubezni in vesel sem, da je temu tako. Verjamem, da me kakšna preizkušnja še čaka, ampak vse preizkušnje v življenju se zgodijo zato, da se potem lahko zgodijo lepe stvari." "V odnosih je treba biti iskren. Tudi do stvari, ki jih počneš, je treba biti iskren. Pristnost vedno prinese najlepše stvari," je še dodal.

Pesem dobila tudi video podobo Vso to bolečino je Rifelj ujel v nov videospot, ki ga je režirala priznana režiserka Mimi Antolović. Čustveno težo pesmi so izrazili skozi sodobni ples izjemnega Luke Vodopivca, simboliko čustvenih vezi pa ponazarjajo vrvi, ki se zategujejo in popuščajo v ritmu zgodbe. Nastal je izjemen izdelek, ki še dodatno poudari sporočilo pesmi."Je zelo zanimiv in malo bolj artističen, kot so ga mogoče moji poslušalci navajeni. Sodeloval sem tudi z novo ekipo, v njem pa lahko vidite plesalca, ki ponazarja vso to ignoranco in močna čustva, ki so bila prisotna pri ustvarjanju pesmi. Pri snemanju videospota je vse lepo teklo, res lepo je imeti ob sebi ljudi, ki jim zaupaš, in na koncu nastane izdelek, s katerim sem zadovoljen," je o videu povedal pevec.

