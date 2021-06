Brata Mihelič v duetu 2B posnela novo pesem

Vožnja iz Ljubljane v Črnomelj, v 20 let starem avtomobilu, ki se mu pokvarijo prestave in prekuri sklopka – nočna mora za večino, navdih za novo pesem dua 2B. Tak scenarij se je zares zgodil Gašperju Miheliču, njegov talent so odkrili v naši oddaji X Faktor, z bratom Primožem pa sta pesem Vožnja iz Ljubljane ustvarila s snemanjem zvokov tega istega upehanega avtomobila: brisalcev, ročne zavore, pa tudi utripalk.

icon-expand